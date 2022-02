Primeros pasos hacia el ciclo lectivo 2022

martes 08 de febrero de 2022 | 6:08hs.

Limpieza y fumigación en escuelas de Jardín América, uno de los primeros municipios en encarar las tareas. Educación confirmó que no habrá pase sanitario, pero promueve la vacunación. Foto: Esteban González

El regreso a las aulas comienza a tomar forma. Según dispuso el Consejo General de Educación (CGE) al diagramar el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2022, el personal docente y no docente deberá presentarse en las escuelas este 21 de febrero y las clases arrancarán el 2 de marzo.

Así, la cuestión sanitaria respecto a los protocolos y la exigencia o no de medidas de cuidado personal y colectivo respecto al Covid-19 vuelve a ser punto de debate.

En ese marco, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, señaló a El Territorio que no habrá exigencia de pase sanitario para acudir a las aulas, pero sí se buscará concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la vacunación contra el coronavirus para que las escuelas sigan siendo un lugar seguro. Tampoco habrá burbujas y la presencialidad será plena.

“Estamos armando el regreso y vamos a trabajar mucho en la concientización para la vacunación de los estudiantes”, explicó el titular de la cartera educativa.

Comentó que desde ayer, de manera nominal, se está citando a los trabajadores de la educación para que se vacunen con la tercera dosis tal cual recomendó días atrás el Comité Científico de Misiones.

“Lanzamos una campaña para que los docentes que no estén vacunados se vacunen y los que no terminaron el esquema de vacunación lo completen o reciban la tercera dosis. A partir de hoy (por ayer) el Consejo General de Educación los está citando y a su vez tratamos de concientizar sobre la necesidad de la vacunación para un regreso seguro, no sólo de los chicos sino también de las familias”, dijo y aclaró que el objetivo es “que tengamos un ámbito más cuidado para todos”.

De esta manera, resaltó la postura que se conoció hace pocos días al reunirse el Comité Científico. “Nosotros no vamos a instalar ningún pase sanitario porque consideramos que no es necesario y que la escuela, con todos estos elementos de protección y de cuidado, está lo suficientemente preparada para el regreso”, sostuvo.

Además, si bien el año pasado se pensó en la posibilidad de eliminar el uso de barbijo en las aulas de la provincia, por ahora esa idea quedó descartada ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus.

“El barbijo va a seguir siendo obligatorio porque creemos que es un elemento muy importante de cuidado y prevención y nos ayudó mucho”, indicó y agregó: “Los conceptos que vamos a plantear son distanciamiento, higiene de manos, ventilación y uso de barbijo, con eso más la vacunación vamos a completar un regreso seguro”, destacó Sedoff y precisó que otro de los objetivos planteados es que “para el 2 de marzo la mayor cantidad de chicos estén vacunados”.

Reunión

Por otro lado, contó que este jueves se reúne en la ciudad de Buenos Aires el Consejo Federal de Educación (CFE) con la presencia de ministros de Educación de todas las provincias y su par nacional. Previamente habrá otro encuentro con los titulares de Salud en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Será una reunión ampliada para trabajar sobre el protocolo de regreso a las clases.

“Queremos que la vuelta al aula sea lo más normal posible. No hay burbuja, van a volver a una presencialidad completa. Todos los chicos que tengan que ir van a ir a la escuela y tratamos de acercarnos lo máximo posible a la mayor normalidad. Sabemos que es una cuestión sanitaria que excede a lo educativo y trabajamos en consonancia con el Ministerio de Salud y el Comité Científico en este tipo de decisiones, pero nuestra voluntad es tratar de recuperar no solo la centralidad de la escuela sino también la centralidad de la presencialidad en el sistema educativo. Creemos que hicimos bastante para esto y por eso podemos volver a empezar con la mayor seguridad posible”, sostuvo.

Sedoff también se refirió a la cuestión salarial. Al respecto dijo: “Todavía no tengo la fecha exacta, pero estimo que en estos días vamos a convocar a los gremios docentes a la mesa de paritarias. Nosotros tenemos una mesa abierta desde febrero de 2020 con los gremios reconocidos por la legislación y eso nos permitió trabajar de manera constante y efectiva en todo este tiempo y vamos a continuar en ese camino”.

Puesta a punto de escuelas

Diversos municipios comenzaron ayer con la puesta a punto de los establecimientos escolares.

Tal es el caso de Jardín América y Capioví, donde este lunes se iniciaron los trabajos de fumigación y limpieza en las escuelas. Las tareas continuarán en el transcurso de esta semana, con el propósito de poner todo en condiciones para arrancar el ciclo lectivo 2022.

En la ciudad de Jardín América las labores arrancaron en la Escuela Adventista, donde personal municipal se apostó desde temprano para fumigar el predio.

La actividad continuará hoy en la Escuela 310, para mañana está previsto que se dirijan a la Escuela de Títeres, luego al Ipesmi y por último en la Escuela 686 Arroyito.

El jueves 10 se llevarán adelante tareas en la Escuela 497 y el viernes 11 de febrero en la Escuela 378 de Colonia Flora.

En la localidad de Capioví también comenzaron en la jornada de ayer en la Escuela Capiovicito y por la tarde fueron hasta la Escuela San Gotardo. Para hoy está previsto que trabajen en la Escuela 93 y en la Escuela El Pocito.

En Oberá hacen lo propio desde ayer y hasta cubrir todas las escuelas. Ayer visitaron cinco escuelas y hoy recorrerán diez más entre la mañana y la tarde.

Así continuarán hasta el próximo miércoles 16 para llegar a la totalidad de los establecimientos.

En tanto, los colegios privados también se ponen a punto para el regreso a clases con tareas de limpieza, pintura y fumigación de los establecimientos y la gran mayoría ya se encuentra con las puertas abiertas. Desde los primeros días de febrero el personal administrativo está trabajando para realizar inscripciones a los distintos niveles.



El calendario escolar 2022

Según la Resolución 5938/2021 del Consejo General de Educación (CGE) el ciclo lectivo arranca este 21 de febrero con la presentación del personal docente y no docente en las escuelas. El inicio de clases para los niveles inicial, primario, secundario y las modalidades técnico profesional, artística, especial, Epja, rural, intercultural bilingüe, educación en contextos de encierro, domiciliaria y hospitalaria será el 2 de marzo. El receso invernal será desde el 11 de julio al 22 de julio. La segunda etapa del año irá desde el 25 de julio al 2 de diciembre. Y habrá dos jornadas institucionales de trabajo y formación en servicio (PEI) los días 24 de febrero y 16 de noviembre.

Se prevén 190 días de actividad escolar con cierre de tareas administrativas y de evaluaciones para el 21 de diciembre.



En cifras

190

A través de la Resolución 5938/2021, el Consejo General de Educación estableció para este año un total de 190 días de actividad escolar.