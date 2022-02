“Boca pisó el acelerador”

martes 08 de febrero de 2022 | 6:01hs.

La situación de Facundo Farías en este mercado de pases pasó por un montón de situaciones y estados: de aquella charla con Juan Román Riquelme en la Bombonera y la chance concreta de ser jugador de Boca, a ser elogiado por Marcelo Gallardo y pretendido por el Millonario; de estar, según su entorno, en los planes del Liverpool a quedarse a jugar la Libertadores en Colón.

Y ahora, esta nueva realidad: Martín Sendoa, su representante y padre adoptivo, reconoció que el Xeneize apostó fuerte otra vez por él y que puede quedar definida su incorporación al equipo de Sebastián Battaglia.

“Están negociando de club a club, a mí no me llamaron. Pero, por lo que tengo entendido, Boca apretó el acelerador por Facundo. Esta semana va a ser vital: el martes (por hoy) tenemos una reunión en Buenos Aires con Vignatti (presidente de Colón), los abogados y yo. Por algo me citaron...”, contó Sendoa en su raid mediático. Es cierto que José Vignatti, que hasta hora no tuvo buenas experiencias cada vez que negoció con Boca, viajó ayer por la noche a Buenos Aires para encarar el tema Farías: primero con su representante y luego con el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, quien la semana pasada contó que “hace tres meses hablamos con ellos, les ofrecimos una suma importante por un porcentaje del pase y nos dijeron que no. Todavía Colón no nos respondió por otra oferta”.