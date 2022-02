Un sacrificio que espera recompensa

martes 08 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Eugenia Fernández comienza su rutina muy temprano en la mañana y termina pasada la medianoche, a pocas horas de que el ciclo se repita. Trabaja -incansable y agradecida- al tiempo que anhela un futuro más próspero.

“Trabajo todo el día y todo mi esfuerzo es por salir adelante. Quiero progresar, quiero crecer y todo este sacrificio que hago es por mis hijos, por mi familia. Estoy feliz y muy agradecida con mi trabajo y con toda la gente que confía en lo que hago. Aunque también es cierto que me gustaría encontrar algún empleo que me permita un mejor futuro”, le contó a El Territorio quien lleva mucho tiempo repitiendo la rutina tras emprender una gran idea: una lavandería de zapatillas.

Su novedoso proyecto comenzó en mayo del año pasado, cuando se vio afectada por la pandemia y debió reinventarse para salir adelante y mantener a sus hijos. La crisis trajo a su vida una salida poco usual en la Tierra Colorada. Así emprendió la lavandería de zapatillas “que tanto cuestan mantener limpias con nuestra tierra”, contó asegurando que se encarga de volverlas a su color y tono original.

Con el tiempo fue anexando actividades extra a su emprendimiento. Ahora, también tiñe zapatillas y tapizados, arregla suelas, recupera y blanquea los zapatos y hasta lava ropa.

Su sacrificio va de la mano con sus ganas de progresar, aunque a veces sienta que todo es cuesta arriba. “Con la última lluvia se inundó mi casa y perdí muchas cosas materiales. Así que me propuse una vez más reducir mi tarifa para sumar clientes y así tener más trabajo”, contó quien desde aquel imprevisto comenzó a tener más demanda, pero también se pasa muchas horas al día parada, y ello repercute en su salud y el poco tiempo que pasa con sus hijos.

La magia de su impecable trabajo sólo consiste de paciencia. Cepillo en mano y con la ayuda del jabón blanco, Eugenia asegura que no usa químicos ni secretos y que los resultados de su trabajo requieren solamente de esfuerzo y constancia.

“Hay zapatillas que requieren hasta dos lavados, hay otras que friego por más de 10 minutos. Con algunas uso bicarbonato, pero es el único ingrediente extra a la tradicional forma de fregado. Yo recupero todo, dejo las suelas y la tela impecables. La gente confía en mi trabajo porque doy lo mejor de mí”, resaltó quien cada vez suma más y más clientes.

Por jornada laboral, suele lavar hasta siete bolsas de calzados, y cada bolsón cuenta con al menos ocho pares de zapatos. Ello explica la cantidad de horas que pasa trabajando y, aunque se siente “muy bendecida” con la demanda, asegura también: “Sueño con un trabajo estable, uno que me permita compartir más tiempo con mis hijos, que me dé la posibilidad de darles una mejor calidad de vida”.

“Estoy muy agradecida con todos los que confían en mi trabajo. Pero también es cierto que este sacrificio trae consecuencias que no son muy positivas para mi salud, al tiempo que también me impide compartir con mis hijos. Se me pasa el día trabajando. Hay veces que son las 12 de la noche y recién estoy terminando y para esa hora ellos ya están durmiendo. Todo este esfuerzo es por ellos, pero también necesito tiempo para disfrutarlos”, resaltó.

Eugenia instaló su lavadero en la habitación que habita con sus tres hijos y su pareja.

Su intención es conseguir un empleo fijo y, además, seguir con el proyecto de lavandería: “Quiero expandir el lavadero para que los chicos también estén más cómodos. La idea es conseguir un trabajo que me permita ingresos estables y seguros y a la vez seguir trabajando con este emprendimeinto -pero en menor medida- y para tener una entrada extra”, explicó sobre sus proyectos.

“Tengo muchas ganas de salir adelante. Le voy a poner mucha garra. Quiero progresar, sólo necesito una oportunidad”, resaltó, anhelando una oportunidad.

Los interesados en contactarse con el lavadero ‘Tus zapas listas’, pueden escribir al WhatsApp 376-4686730.