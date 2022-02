Relevan superpoblación y más de 100 denuncias por maltratos en comisarías

martes 08 de febrero de 2022 | 1:30hs.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura presentó el relevamiento que se realizó durante el año 2021, y en el que –mediante un informe – se da cuenta de todas las denuncias de malos tratos y condiciones denigrantes de detención.

De esta manera, en el documento, se señala que hubo 111 denuncias por malos tratos e informes respecto de las condiciones de detención en las comisarías de la provincia de Misiones. Mientras que hubo un total de 63 denuncias y observaciones de detención en las Unidades Penales del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a lo que informaron, los números devienen de un trabajo de registro y análisis exhaustivo ejecutado por comisionados y asistentes de la Comisión. “Esto refleja el trabajo realizado por la Comisión que sumado a las 416 visitas realizadas el año pasado, deja en claro el trabajo que venimos desarrollando en toda la provincia de Misiones en materia de prevención y cumplimiento de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales”, expresó el presidente de la Comisión, Eduardo Scherer.

Asimismo, en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Scherer afirmó que “este informe revela las denuncias que recibimos de las personas privadas de su libertad, sus familiares o incluso anónimos que se comunican con la Comisión, y denuncian la existencia de malos tratos. Además, es conformado también por los informes que realizan los miembros de la Comisión cuando realizan una visita de control y monitoreo y se detecta que las condiciones de detención no son las adecuadas”.

“Hay una disminución de denuncias pero un aumento de visitas que hicimos, realizamos 416 visitas, en donde se hicieron verificaciones. Se puede observar una clara mejoría de los lugares que llamamos críticos –como fuera la Unidad Regional II de Oberá -, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto y notamos un avance considerable”, dijo.



Análisis específico

Según el informe, entre las Unidades Regionales de la Policía de Misiones con mayor número de denuncias figura la Unidad Regional II de Oberá con un 33% del total de las denuncias por malos tratos, seguida por la Unidad Regional X de la capital provincial con un 28.25% y en tercer lugar queda ubicada la Unidad Regional I también de la ciudad de Posadas, donde según los registros, los meses con mayor actividad en denuncias fueron julio, septiembre y noviembre del 2021.

Por su parte en el Servicio Penitenciario quien lidera las denuncias es la UP III de Eldorado con un 27%, la UP V de Mujeres con el 21% y la UP VI de la capital provincial.

“En la Policía de la Provincia tenemos 500 detenidos y en el Servicio Penitenciario, 1700. En las dependencias de la Policía tenemos casi el doble de denuncias con una población menor. Venimos diciendo hace mucho tiempo que las comisarías no son lugares para detener mucho tiempo a las personas, muchas de ellas están hace incluso años”, adujo Scherer.

Seguidamente, agregó: “los integrantes de las fuerzas de la policía deberían estar abocados a velar por la seguridad del vecino y no cuidar a las personas privadas de su libertad. Nos encontramos con mucha cantidad de detenidos en comisarías y poco personal abocado a cuidar el barrio porque tienen que estar cuidando a los privados de su libertad”.

“Las cárceles que tienen problemas de población son las que se encuentran cerca de los grandes centros urbanos de la provincia, Posadas, Eldorado, Oberá, donde se concentran mayormente los privados de su libertad. No así en otras unidades como Cerro Azul, Puerto Rico o la Unidad Penal de Mujeres, donde la población está muy por debajo del cupo, no habría problemas. Hay un grave problema que es el de las prisiones preventivas, los 500 que están en comisarías están con prisión preventiva y también dentro del servicio penitenciario tenemos otros 50% con esta medida cautelar, unos 750, 800 personas que están esperando que se resuelva su situación procesal”, apuntó.

Y concluyó: “Desde que comenzamos a hacer la tarea de relevamiento hemos visibilizado una mayor cantidad de personas con prisión dentro del plazo de razonabilidad –que serían dos años -, eso se pudo llevar adelante desde la Comisión que pone sobre la mesa una cuestión objetiva; y los que tienen que hacer las valoraciones son las autoridades políticas, que deben establecer acciones para revertir los números que mostramos y que determinan cuestiones que son muy preocupantes”.