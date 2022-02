Misiones: hubo más de 150 denuncias por malos tratos a privados de su libertad

lunes 07 de febrero de 2022 | 13:24hs.

Se conocieron en las últimas horas las cifras de denuncias por malos tratos o apremios ilegales en las comisarías y unidades penales de Misiones durante el 2021. Según el informe presentado por la Comisión Provincial para la Provincial para la Prevención de la Tortura, fueron un total de 174 denuncias, 111 en unidades y 63 en el Servicio Penitenciario. Si bien el número es relativamente alto, desde la comisión indicaron que las denuncias han bajado con respecto a años anteriores.

En esa línea el presidente de la Comisión, Eduardo Scherer, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, detalló el trabajo que vienen realizando y donde pusieron el foco por la gran cantidad de denuncias.

“Las denuncias que nosotros recibimos suelen ser de la persona privada de su libertad, de sus familiares o de algún conocido inclusive en forma anónima de personas que se comunican a la Comisión y denuncian la existencia de malos tratos para las privadas de su libertad. No solamente eso, sino también por las malas condiciones en las cuales se encuentran recluida la persona”, comenzó diciendo Eduardo que indicó que esas denuncias les llegan generalmente cuando la comisión realiza recorridas o inspecciones en los lugares en los cuales están los presos.

Sobre la cantidad de denuncias, el presidente de la comisión manifestó que hay “este número viene del último informe del 2021, si bien es un número por encima de los 150, hay una pequeña disminución de las denuncias en relación a informes anteriores y hay un aumento de visitas por parte de la comisión en los lugares de detención”. Según consta en el escrito presentado, fueron 416 visitas en distintas unidades penales de la provincia, comisarías, hogares de adultos mayores y hogares de niños, entre otras instituciones.

“Existe una clara disminución de denuncias en relación a los a los hechos que nosotros vamos detectando como así también la mejoría muchas veces en los lugares que nosotros denominamos lugares críticos”.

En informes anteriores se conoció que en la zona de la Unidad Regional N°2, que comprende las localidades de Oberá, Mártires, San Martín, Los Helechos, se concentraba el 47% de las denuncias a nivel provincial. Con ese dato, la comisión llegó hasta la zona y en un trabajo en conjunto con autoridades policiales, municipales entre otras instituciones expusieron la problemática y en una decisión unánime se removió toda la cúpula de la Unidad Regional.

“Esa Unidad Regional estaba relacionada con distintas denuncias e informes, en base a ellas se realizaron 16 visitas en 16 comisarías de la Unidad Regional 2 y se pudo ir constatando la problemática que había. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y pudieron ir revirtiendo las cuestiones relacionadas a las condiciones de atención que se habían detectado. Con el cambio de autoridades en la Unidad Regional por parte de la Jefatura de la Policía de Misiones, nosotros notamos un avance considerable, si se hace una comparación con relación al informe del año pasado, hay una disminución de denuncias que paso del 47% al 30%, es decir 17 puntos menos”, sentenció.

Para finalizar, Scherer volvió a recalcar que las comisarías no son lugares de alojamientos para personas privadas de su libertad e indicó que existe sobre población de detenidos, mucho se debe a la falta de sentencia.

“En la Policía de la provincia tenemos 500 detenidos y en el Servicio Penitenciario tenemos 1.700, y en esas dependencias de la Policía tenemos casi el doble de denuncias que en el Servicio Penitenciario con una población del 200% menos, esto no deja a nosotros una señal que en realidad y que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo, que las comisarías no son lugares para detener en forma permanente a las personas. Hay personas detenidas en comisarías que pasan mucho tiempo, muchos meses inclusive algunos años. Claramente ese no es el lugar adecuado para que esté privado de su libertad, es por ello que hay superpoblación, muchas denuncias y hasta pueden ocurrir motines, como hace poco en la comisaría 8va” cerró.