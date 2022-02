Confirman millonarias inversiones en el país

lunes 07 de febrero de 2022 | 6:02hs.

Dos grupos inversores confirmaron planes de desarrollo para la producción de litio por cerca de 900 millones de dólares que impactarán también en la creación de unos dos mil puestos de trabajo. Se trata de un sector estratégico para el gobierno, que ya envió a sesiones extraordinarias el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable.

Argentina es la tercera productora de litio y la tercera reserva del mundo. Hoy en el país hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados. En ese total de 21 proyectos de extracción posee recursos por 93 millones de toneladas, pero una vez desarrollados también los proyectos que actualmente se encuentran en investigación se estima que se pueden llegar a extraer 350.000 toneladas anuales, según datos de la Secretaría de Minería.

En la última semana, la empresa Zijin Mining Group Ltd anunció inversiones por U$S 380 millones y la empresa Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, anunció su plan de inversiones en la Argentina por U$S 100 millones. Se suman al acuerdo con la empresa el grupo minero francés Eramet por 400 millones de dólares.

El litio es un elemento central en la transición energética de vehículos que puedan contribuir a un ambiente mucho más próspero.