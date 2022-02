“Me divertía el personaje del tipo que hacía de malo, hasta que me aburrió”

lunes 07 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Promediaba el 2021 cuando a Jorge Rial, recientemente desvinculado de América luego de toda una vida, le propusieron hacerse cargo de la tarde de Radio 10. Era un espacio que conocía bien y que había sido su casa durante buen tiempo, pero aun así, no le fue fácil tomar la decisión. Acorde a su estirpe periodística, solo quedaba aceptarlo como un desafío. Llevaba unos años alejado de la radio, y el horario del regreso a casa le parecía óptimo, más relajado y por fuera de la fragua diaria informativa.

Ocurrió que Argenzuela, su flamante criatura, se ganó un lugar en las tardes, para sorpresa del propio conductor, que vio colmada sus expectativas. Y ahora sí, se siente preparado para dar batalla.

“Me encuentro de nuevo en medio de la línea de fuego de la información. Y me gusta: me calienta, es lo que me gusta hacer”, asegura el conductor a Teleshow, a horas de que se encienda la luz de aire y dispuesto a hablar de todo, como si ya estuviera frente al micrófono. De su nueva luna de miel con la radio, de su desencanto con la televisión y del momento que atraviesa el periodismo en general, y el de espectáculos en particular.

¿A qué atribuís el renacer de la AM?

Pasaron muchas cosas. La radio sigue siendo un medio de comunicación en el que la gente se informa, y se puso interesante. La movida por la salida de Marcelo Longobardi de Mitre, la aparición de Rivadavia es interesante, la 10, que se pone fuerte a la mañana. La radio que más representa a la calle es la 10, y vamos a proponeros eso: recuperar la calle. Quiero recuperar esa mística de la radio que yo viví en los comienzos, aquel gran éxito de Radio 10.

¿Por qué se mantiene la radio como ese lugar de referencia?

En esta época de grieta profundísima, todavía hay cierto espacio en la radio para que haya más expresión y más opinión, porque hay más tiempo. La tele es demasiado sesgada, creo que está pasando su peor momento a nivel credibilidad, y la radio te da una libertad y un vuelo que no te da ningún otro medio. Yo lo disfruto mucho. Ya hay una gran diferencia, y es que no te maquillás para salir al aire, así que el ego no se te va por las nubes. Hay una magia que volví a sentir y me volvió a enamorar.

¿Sentís que sos otro en la radio? ¿Alguien más parecido a vos mismo?

La tele te encasilla. Yo era el tipo que hacía espectáculos, el malo. Y yo siempre fui mucho más que eso. Me divertía ese personaje hasta que me aburrió, y creo que a todos les pasa. Cuando Lanata decidió hacer entretenimiento, le dijeron: “No, Jorge, a vos te queremos haciendo política”. Acá tengo otro espacio para la libertad y la discusión, y no necesitás una imagen.

En la gráfica y la tele tenés que mostrar algo. Acá es una voz que te dice: “Último momento: renunció Máximo Kirchner”. La gente puede no conocerte la cara, pero te cree. Y eso es inigualable.

¿La gente sigue creyendo en el periodismo?

Se bastardeó mucho al periodismo en estos últimos años, sobre todo desde la pandemia. Creo que la primera gran víctima de la pandemia fue el periodismo: desinformó, confundió, militó causas como las antivacunas y provocó bastante daño. Hay que reconstruir el periodismo y la radio es un buen lugar para hacerlo, porque además se está volcando mucha gente joven.

Se está cumpliendo un año de tu partida de Intrusos. ¿Cómo lo ves a la distancia?

Mi salida era lógica y necesaria para el programa y para mí. Yo me había aburrido de entrevistar gente que no conocía, que no sabía que hacían. Cuando yo me voy del programa pido que queden Adrián (Pallares) y Rodrigo (Lussich), y el canal no los quería. Ellos querían a (Horacio) Cabak y a mí no me parecía; creía que lo lógico era que siguieran ellos. Ahí cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento.

Ahora está Florencia (de la V) y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien. El problema es que es parte del ambiente, y estar al frente de Intrusos la va a limitar bastante. Pero Intrusos es muy resistente: logramos armar un producto que traspasa todo, al punto que cualquiera lo puede manejar y es imposible que lo choque.

¿Aun sin tu presencia?

Sí, porque tiene un estilo. Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia y me siento orgulloso de haber armado ese estilo durante 20 años.

No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene.

Ese sí eras vos. O al menos, el personaje del que hablábamos al principio de la nota.

Sí, claro. Pero tengo 60 años, tengo cierta espalda como para hacer ciertas cosas. Pero entiendo que no se pueda, y está bien. El espíritu sigue estando, es un clásico, y los clásicos no se discuten.

Mencionaste que la televisión está en su peor momento de credibilidad. ¿Cómo se soluciona?

Hay que reconstruir la televisión, hay que hacerla de vuelta. Para mí es bárbaro como medio de comunicación, pero hay que reconstruirlo, y no veo muchas ganas de hacerlo. La tele cree que echar mano a los influencers es renovarse, y no es así. No reniego de la tele, pero hay que barajar y dar de nuevo.

¿Extrañás algo de la tele?

Nada, nada. No está en mis planes volver a la televisión. No me quita el sueño, no extraño y casi no miro porque no hay mucho que me atraiga. Paso.

Lo último que vi fue la edición anterior de Masterchef Celebrity, pero ni siquiera veo noticieros, porque para eso voy a los canales de cable. Y entretenimiento no hay: no veo nada que me atraiga.