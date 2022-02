Buscan monitorear al yaguareté que huyó de las llamas en Salto Encantado

domingo 06 de febrero de 2022 | 3:32hs.

Durante los incendios de los últimos días en Salto Encantado, uno de los comentarios que había entre los colonos que viven en la zona era la aparición de un yaguareté que intentaba escapar de las llamas.

El hecho ocurrió en el área conocida como Puente Quemado, donde los vecinos vieron a un felino a plena luz del día en un arroyo, buscando escapar del fuego que acechaba. El animal se mantenía en el pequeño cauce el lunes por la tarde, pero cuando cayó la noche desapareció y no se lo vio más.

Según la Red Yaguareté, que monitorea la actividad de los yaguaretés en Salto Encantado, se podría tratar del ejemplar macho denominado Amboty, que reside en el parque desde enero del 2019 y donde es visto frecuentemente a través de las cámaras trampa.

Nicolás Lodeiro Ocampo, de la Red Yaguareté, comentó a El Territorio que “a Amboty lo tenemos registrado desde enero de 2019, es el único individuo del área, aunque es seguro que hay hembras cerca porque si no se mueve a otra zona. Que no las tengamos registradas no significa que no estén”.

Amboty tiene alrededor de 5 a 7 años. “Su interacción con humanos en el área es muy grande, ya que convive con ganadería, forestaciones, apicultura, agricultura, guaraníes, colonos y también es zona de mucha caza furtiva. Así que creemos que es el que vieron los colonos de Puente Quemado”, afirmó.

La revisión de cámaras trampas servirá también para monitorear como fue el movimiento de los animales durante los incendios.

“Vamos a revisar las cámaras trampas para ver si sigue en el área y como fueron sus movimientos antes, durante y después de los incendios. También relevaremos zonas vecinas afectadas, picadas y caminos en busca de huellas. En la zona donde están nuestras cámaras nos dijeron que no llegaron las llamas, pero es un lugar de mucho tránsito de animales”, agregó.

Para Lodeiro, “el patrón indica que los machos son registrados un periodo de tiempo de dos a cuatro años y luego aparece uno nuevo que los desplaza y toma el dominio. Esa dinámica es saludable y es indicador de que aún en una zona muy intervenida por el humano hay recambio de ejemplares”.

“Esperemos encontrar buenas noticias, aunque no descartamos nada. Sabemos que se quemaron más de 1.000 hectáreas en Salto Encantado. Amboty es un ejemplar se puede mover mucho así que esperemos que no haya quedado encerrado entre las llamas”, reflexionó Lodeiro Ocampo.

Vocación

La Red Yaguareté es una fundación sin fines de lucro, creada por naturalistas de vocación y nuclea a personas de todo tipo que decidieron conservar la naturaleza local con el foco en el tigre americano y sus selvas. La mayoría de sus integrantes son voluntarios de diversas extracciones, con conocimientos y profesiones muy variadas. Desde el año 2001 monitorean la actividad del yaguareté en Misiones.

En su sesión ordinaria del día 24 de junio pasado, la Cámara de Representantes de la provincia declaró “de interés provincial” el trabajo que realiza desde hace 20 años la Fundación Red Yaguareté.

La organización también trabaja junto a los ministerios de Ecología, del Agro y la Producción y de Turismo, en distintas acciones. Además es miembro fundador de la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, encargada de ejecutar el Plan de Acción para la conservación del Yaguareté en Misiones.



Incendios extinguidos, pero bajo alerta

Ayer no quedaban focos de incendio activos en la provincia de Misiones. Las lluvias de los últimos días aplacaron las llamas y puntos de calor que tuvieron en vilo a la tierra colorada la semana pasada.

En la zona de Salto Encantado se estimaron daños en alrededor de 1.000 hectáreas, varias de ellas de monte nativo y donde trabajaron bomberos voluntarios de toda la provincia, de la Policía de Misiones y brigadistas del Plan de Manejo del Fuego.

En tanto, por segundo día consecutivo, desde la Dirección de Alerta Temprana de la provincia informaron ayer que los 17 departamentos estaban con “riesgo bajo” de que se generen incendios, situación que no se había dado en lo que va del año debido a la escasez de lluvias.

Sin embargo, el panorama de más precipitaciones no es alentador y eso tiene en alerta a los bomberos ante cualquier nuevo indicio que marque la presencia de fuego.

Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, informaron ayer que enviaron a Corrientes un avión hidrante para fortalecer el combate a los incendios forestales que aún siguen activos en las localidades de Ituzaingó y Concepción.



En cifras

1.000

Estiman que el incendio que se desató la semana pasada en Valle del Cuñá Pirú quemó alrededor de 1.000 hectáreas de monte y plantaciones.