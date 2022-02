Suicidios: el aumento de casos y la necesidad de hablar para prevenir más allá de los tabúes

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:07hs.

“El suicidio es una respuesta patológica que muchas veces está relacionada con el dolor de la existencia humana. Algunas personas con determinadas estructuras de personalidad pueden sentirse superadas por distintas circunstancias y si no cuentan con la ayuda profesional, familiar y social pueden manifestar esa pulsión de muerte. Es fundamental que las sociedades estén preparadas con información adecuada para saber detectar esta problemática y poder ayudar a quienes la padecen”.

Las palabras corresponden al médico psiquiatra y psicoanalista Alberto Álvarez, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina (Apa) y de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (Apsa).

En Misiones, durante 2020 se registraron 110 muertes por mano propia, una tasa que se mantuvo respecto al año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia.

De ese número, 40 víctimas tenían entre 15 y 24 años de edad y poco más del 77 por ciento eran hombres, quienes más tienden a esta conducta a nivel global.

En Argentina, donde hubo más de 31.000 muertes por suicidio en el período 2010-2019, el gobierno reglamentó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio en noviembre del 2020, dando así respuesta a una deuda postergada, ya que se había aprobado en el Congreso de la Nación cinco años antes, en 2015.

En los considerando del Boletín Oficial se subrayó, entre otros aspectos, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran al suicidio como “un grave problema de salud pública de carácter prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos”.

Hoy voluntarios como los de la Fundación Hablemos de Defender la Vida, que trabajan y se capacitan en esta temática desde 2005 en Posadas, esperan ser convocados por Salud Pública para la implementación a nivel provincial. De todas formas, los tejidos son fuertes y el trabajo con organismos está muy aceitado.

En este marco, El Territorio también visitó la guardia del Hospital Ramón Carrillo, que asiste casos de personas que llegan por tendencias suicidas.

Al respecto, el licenciado en Psicología David Vandendorp dio detalles de su labor y, entre otras cosas, remarcó que el consumo de sustancias es uno de los principales causales de suicidio.

Se advierte la persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir y trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta son señales a las que hay que prestar mucha atención.

Pero lo más importante es que se puede colaborar en la prevención reconociendo estas señales mostrando interés y apoyo, respetando las diferentes expresiones de sentimientos, eliminando prejuicios.

“Todos, seamos psicólogos o no, podemos tener una escucha con empatía hacia el otro y que la persona se exprese y saque de adentro lo que pasó descomprime. Es muy importante y como primer medida es la escucha activa, seamos o no una asociación. Y si no sabemos qué hacer llamar a estas instituciones, llamar a Salud Mental, a alguien que tenga estas herramientas. Eso es lo fundamental”, aportó María Rosa Vargas, de Hablemos de Defender la Vida.

Pero también hay un después, ya que los especialistas coinciden en que el suicidio es el final de una vida, pero en el entorno de esa persona se inicia un duelo con características particulares, con preguntas que no tienen respuestas, pero que muchas veces carcomen y generan mucho daño. Esas personas también tienen riesgos suicidas.

Apostar a la resiliencia es el camino. Como el merendero Cristina Vázquez, espacio que surgió en memoria de la mujer hallada muerta en agosto del 2020. En el lugar, con el impulso de su lucha, se está generando un espacio que pretende ayudar a niños y niñas, dar contención y acompañar a las familias ante la ausencia del Estado en situaciones vulnerables.

Las conclusiones convergen en que hay que romper los tabúes y mitos sobre esta tragedia que no discrimina ninguna condición y esto es lo que propone El Territorio en su nuevo informe de domingo. Hablemos de suicidio.

Informe de domingo

Hablemos de suicidio

"Mientras más hablemos vamos a darnos cuenta mucho antes"

'Hablemos de Defender la Vida' y su labor desinteresada

En busca del compromiso social y la puesta en valor de la salud mental

“Quien está pasando un momento difícil, por el motivo que sea, se aísla”