Avanza el proyecto de la nueva serie de ‘El Zorro’

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:00hs.

‘El Zorro’, la serie protagonizada por el célebre actor Guy Williams entre los años 1957-1959 y 1960-1961, que se popularizó en la televisión por sus constantes reemisiones (algo parecido a lo que sucedió con El Chavo del 8 en Argentina) regresará con una versión renovada.

Así lo confirmó la revista especializada en espectáculos de Hollywood Deadline, que en una publicación aseguró que la cadena de televisión estadounidense The CW está muy cerca de darle vida a una producción de ‘El Zorro’ que contará con una variante muy importante para este personaje cuya versión original fue emitida por Disney: será encabezada por una actriz.

Si bien todavía no se definió quién podrá protagonizar El Zorro, trascendió que la actriz colombiana radicada en los Estados Unidos, Sofía Vergara, ya no está vinculada al proyecto. La actriz de ‘Modern Family’ había sido asociada a esta historia como productora ejecutiva y podía ser una candidata al papel principal, pero esto no prosperó, después de dos años de desarrollo.

La historia se anunció originalmente en 2019 y se creía que iba a comenzar a emitirse en la temporada del 2020-2021.

Ahora, Deadline confirmó que ‘El Zorro’ recibió el visto bueno a partir de un total de siete libretos que fueron entregados y todo indica que podría ir directo a su rodaje, sin necesidad de presentar un piloto.

El equipo detrás de la producción es más que interesante y cuenta con el mexicano Robert Rodríguez a la cabeza como director, Sean Tretta como showrunner. En tanto, Rebecca Rodríguez, Ben Silverman y Howard T. Owens son los otros guionistas vinculados al proyecto.

Para Rodríguez será una suerte de revancha, ya que estuvo muy cerca de dirigir ‘La Máscara del Zorro’, con Antonio Banderas como protagonista, pero renunció al proyecto.

La trama

Esta nueva historia se centrará una mujer latina que busca venganza por el asesinato de su padre.

Para lograr su objetivo de venganza se une a una sociedad secreta y adopta en secreto la identidad del Zorro.

La nueva serie se suma a otros tres proyectos aprobados por la cadena The CW para el corto plazo: ‘Gotham Kights’, la precuela de ‘Supernatural’ titulada ‘The Winchesters’ y la precuela de ‘Walker, Walker’: ‘Independence’.

Disney también...

Además de este proyecto de The CW, para reflotar al justiciero enmascarado, se desarrollará otra serie de ‘El Zorro’ que será responsabilidad de la factoría Disney. La producción estará encabezada por Wilmer Valderrama, el actor de ascendencia venezolana que se volvió famoso por interpretar a Fez en ‘That 70s Show’.

“En mi infancia, ‘El Zorro’ fue el personaje que, como latino, me hizo sentir que podía ser un héroe. Como adulto y contador de historias, tengo la responsabilidad por las historias que ayudo a que cobren vida”, aseguró el artista en un comunicado y dijo que ser ‘El Zorro’ es “un sueño hecho realidad”.