Con el histórico John Frusciante, los Red Hot Chili Peppers lanzaron ‘Black Summer’

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Tras seis años de no sacar un álbum, los Red Hot Chili Peppers vuelven más fuerte que nunca con el lanzamiento del sencillo ‘Black Summer’, adelanto que formará parte del disco ‘Unlimited Love’, que saldrá a la luz en abril y con el que comenzarán una gira por Estados Unidos.

El histórico cuarteto de California lanzó la canción con su guitarrista original y emblemático, John Frusciante, quien vuelve a componer con la banda luego de 16 años y tras su regreso en 2020.

‘Unlimited Love’ es el sucesor de The Getaway (2016) y es el primer álbum con el guitarrista John Frusciante desde ‘Stadium Arcadium’ (2006). También representa el regreso del productor Rick Rubin, con el que no trabajaban desde 2011.

Los RHCP compartieron en su cuenta oficial de Instagram un fragmento del videoclip del nuevo single con un mensaje para sus seguidores acerca del proceso creativo del nuevo álbum de la banda, que verá la luz el 1 de abril. El material se llamará ‘Unilimited Love’, lo que podría traducirse como ‘Amor sin límites’ o ‘Amor infinito’.

El video de ‘Black Summer’ fue dirigido por Deborah Chow y, capturó a los integrantes tocando en gran parte por separado y adelante de imágenes de locaciones serenas y surrealistas –un bosque, el océano, un desierto invertido–. El video cierra con los músicos juntándose en escena con múltiples soles en las pantallas.

En la publicación, los músicos explican que el próximo disco “representa nuestro amor y fe”. Con respecto a los deseos de la banda, cuentan: “Anhelamos dar luz, conectar y juntar a las personas. Estamos agradecidos por tener la oportunidad de estar en el mismo salón juntos, una vez más, para intentar mejorar. Pasamos días, semanas y meses escuchándonos uno al otro, componiendo, zapando libremente para organizar esas melodías y que dieran frutos con gran cuidado y determinación. Los sonidos, los ritmos, las vibraciones, palabras y melodías nos encantaron”.

Y el mensaje continúa: “Pasamos miles de horas, colectiva e individualmente, perfeccionando nuestro arte y mostrándonos lo que hacía cada uno, para hacer el mejor disco que pudimos”.

La banda además de sus conciertos por su país de origen, Estados Unidos, ya ha comunicado que actuará en España y suma fechas en Europa con motivo de su gira.

Warner Music, el sello con que trabaja la banda, ha precisado que este duodécimo trabajo de estudio del cuarteto californiano incluirá 17 canciones, del que ya es posible escuchar en plataformas un primer anticipo oficial titulado ‘Black Summer’.

“Cambio monumental”

En una entrevista publicada en Reino Unido en el medio especializado NME, el vocalista Anthony Kiedis (59) reconoce la importancia del retorno de Frusciante (51) al seno del grupo: “Fue el cambio más monumental en nuestras vidas”.

De su mano, indicó la nota, en este álbum vuelven “los riffs melancólicos, coros de himnos y melodías suavemente cantadas”, conectando con otros álbumes míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como Californication (1999) y By The Way (2002).

La vuelta de Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, Frusciante contó hace unos años que su salida del grupo fue por la divergencia de sus respectivos intereses musicales.

Con sus manos a la guitarra, la banda de superventas grabó discos míticos como ‘Mother’s Milk’ (1989), ‘Blood Sugar Sex Magik’ (1991), ‘Californication’ (1999), ‘By the Way’ (2002) y ‘Stadium Arcadium’ (2006).

Sonido nuevo

Acerca de las 17 canciones que se conocerán completas en dos meses más, el periodista especializado en música Alex Flood reseñó:

“Algunas de las pistas de este nuevo álbum no se parecen a nada que hayamos escuchado de los Chilis. Este es el sonido de una banda perfectamente en sintonía con su historia, pero sin interés en repetirla”, precisó ante cortes como ‘These are the ways’ o la balada acústica ‘Tangelo’.