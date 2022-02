En busca del compromiso social y la puesta en valor de la salud mental

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Con más de seis años de arduo trabajo en el hospital Ramón Carrillo de Posadas, el licenciado en Psicología y Especialista en Salud Mental David Vandendorp es uno de los tantos profesionales vinculados a la rama de la salud mental que dedican con vocación gran parte del día a la asistencia a personas que ingresan de urgencia a la guardia por un intento de suicidio. También dan asesoramiento a vecinos que acuden al citado nosocomio en busca de ayuda para algún ser querido que está atravesando por una situación de depresión. En la gran mayoría de los casos, dijo, es una instancia previa que de no ser atendida por profesionales puede desencadenar una tragedia.

Consciente de que hablar del suicidio aún representa un aspecto muy sensible para la sociedad, Vandendorp aseguró que el tema creció notoriamente durante los últimos años y hoy por hoy tomó estatuto de una problemática de salud. No como una cuestión individual o esporádica, sino como algo social.

Al referirse al compromiso que tiene el hospital Carrillo, ubicado sobre las avenidas Quaranta y 147, el profesional describió que el nosocomio no se caracteriza por ser un centro especializado para la temática y aclaró que por el momento no existe un órgano o espacio específico que trabaje al respecto. Sí cuenta con una guardia de emergencias las 24 horas del día que involucra a psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.

Además tienen consultorios externos, espacios destinados al tratamiento ambulatorio de un paciente determinado.

Desde su experiencia, Vandendorp comentó que “los intentos de suicidio han llegado a la guardia y el tratamiento que se le da es de urgencia. Es más, dentro de los criterios de internación que manejamos acá en el hospital tenemos brotes psicóticos, riesgo para sí o terceros y los intentos de suicidios. Eso nos habilita como personal de salud a proceder a una internación involuntaria. Por consultorio externo es muy poco frecuente, porque apunta a la prevención para romper con esa tradición en esa forma de proceder que en la urgencia ‘voy y te consulto’. Entonces hay signos a tener en cuenta como señales de alarma previos”.

Sobre esto último destacó que siempre es importante mantener una vigilancia constante, al menos por un tiempo, en el caso de existir intentos previos de algún tipo de autolesión.

Por otro lado, destacó que el consumo de sustancias es uno de los principales causales de suicidio. Esto y la herencia son importantes pero no tienen la incidencia que pueden tener los estados de ánimo, sobre todo la depresión.

Esta última tiene mayor preponderancia que los otros para llegar a ese desenlace y su síntoma característico es la pérdida del interés o la pérdida del sentido de la vida.

Explicó que el término suicidio refiere a una manifestación de un acto, el final de un estado depresivo como un ejemplo, o bien el abuso sostenido de una cierta sustancia. “Siempre hay una planificación, nunca es impulsivo y por eso se pone en foco en la prevención, tratar de prevenir esos actos. Desde el hospital se atendió siempre esa demanda, como tantas otras que han venido”, agregó el joven quien en la actualidad realiza una maestría en psicoanálisis.

A su vez, contó que en la generalidad de los casos, las personas por sentido común siempre recurren en primera instancia al hospital Ramón Madariaga para tratar estos casos. Y que allí se encuentran con que más allá de que el nosocomio cuenta con mucha infraestructura, no puede garantizar el abordaje psicosocial y el control necesario que necesita una persona que atraviesa, por poner apenas un ejemplo, algún cuadro depresivo.

Asimismo destacó que el rol de la familia es fundamental, ya que no existe ningún tipo de internación que no implique la presencia de un familiar o de algún responsable.

“Lo importante siempre es atender la urgencia y después ver el dispositivo terapéutico adecuado”, aseguró.

Suicidios en pandemia

Al ser consultado por si la pandemia fue un periodo en donde se agudizó la cantidad de casos de suicidio en Misiones, el profesional comentó que “los intentos de suicidios no se vieron con mucho crecimiento, si casos de depresión e ideación de suicidio. Se notó un aumento de la depresión y la ansiedad. La ideación suicida para romper un mito es un elemento casi normal en donde en un momento uno fantasea con esa posibilidad, que no es lo mismo que un plan de concretar el acto suicida. Eso está dentro del cuadro general de una depresión, de una ansiedad y lo constatamos en la práctica cotidiana”.

Sobre esto resaltó: “Lo que más se escucha y se detecta son problemas de interacción con el otro, la tolerancia, la violencia, la segregación, el aislamiento y el encierro. Es decir, cortó abruptamente la posibilidad de cualquier vínculo con el otro, ya sea del diálogo, de una salida. No te soporto, no me vinculo, etc. A eso se le suma la pérdida de interés en las cosas de la vida cotidiana. No encontrarle el sentido a determinada acción cotidiana, eso puede manifestarse en el ámbito familiar, de pareja y laboral. Puede haber una manifestación más visible en la cuestión familiar pero lo que subyace es un gran problema de relacionarse con el otro”.

También hizo mención a que para lograr contrarrestar esta grave problemática es muy importante que el familiar actúe, que se preocupe y pueda acercarse a cualquier centro de salud. Y consideró vital el sentido de fortalecer la atención en los Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps), para que desde dichos espacios se pueda descomprimir a los hospitales generales.

Planificación silenciosa

Según contó el psicólogo consultado, por lo general la persona que tiene intenciones suicidas no manifiesta con nadie cercano su objetivo. Es por ello que aquí las pautas de alarma juegan un rol preponderante y son vitales junto al acompañamiento, la empatía y el diálogo con la personas que está atravesando por esa complicada situación.

“Quién no escuchó algún caso de alguien que dijo ‘pero si hasta ayer estaba bien’. Eso nace, opera y crece en silencio. Esa persona se está tomando tan en serio quitarse la vida que no te lo dice para que de alguna manera no le arruines ese plan. Hay un compromiso subjetivo muy serio en estas personas y por eso hay que romper con ese mito de que quieren llamar la atención. Para esa persona no es fácil desterrar esa opción”, completó Vandendorp.

Para ello es importante detectar ciertas pautas como el aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la dificultad para comer, dormir y trabajar, la desesperanza, el llanto incontrolable y los repentinos cambios de conducta. Aunque resaltó que estos puntos mínimamente tienen que ser sostenidos en el tiempo durante dos semanas y no tienen que ser hechos aislados.

Mencionó que “la ideación suicida se puede ver en muchos casos, ahora el tema si esa idea sigue, persiste. Hay que ser cautelosos, prudentes y estar atentos a los síntomas clínicos, son cuestiones para transmitir a la sociedad pero el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional. Los familiares, amigos son un intermediario o un nexo, pero el diagnóstico lo tiene que dar un profesional de la salud”.

Y añadió: “En la mayoría de los casos el familiar no detecta, y si lo detecta no le da la importancia que se merecía la situación. Capaz lo detectó pero el sentido o la valoración que le dio no fue la indicada. Le quitó valor, lo menosprecio, pero más que nada por un desconocimiento. Es un proceso interno y silencioso que transcurre como si nada”.

Además, remarcó que una punta de lanza para trabajar como comunidad en la lucha para revertir los números es poner en valor la salud mental. “Con la pandemia, la situación de encierro, hubo un aumento de situaciones límites y con eso valoramos la salud mental. Es un trabajo que todavía demanda mucho ejercicio y que la comunidad también debería hacerle un lugar. Queremos que la comunidad entera entienda que el suicidio es algo que sucede y que uno no solo debe interesarse cuando le toca a un familiar o a un ser querido, eso nos pone más alerta de estar atentos a un vecino a un sobrino, no esperas a que me pase para tomar dimensión”, alertó.

A su vez, indicó que el suicidio no se trata de una cuestión de cobardía, valentía o de heroísmo. Detrás de un caso hay un sufrimiento, hay un dolor subjetivo y que el punto es si de eso se hace un crimen con el prejuicio, un mito, un tabú, o se hace un lugar en la sociedad para la discusión.

Por último, resaltó que todos los que están en el hospital y en el ámbito de la salud pública tienen la vocación de ser funcionarios públicos, de servir al otro en el sentido comunitario, social. De brindarle las herramientas o general las vías de acceso a la salud pública. “Sentir esa vocación a vincularse con el otro de otra manera. Uno no es eterno y hay cosas que pueden durar más tiempo, valorar al otro y preocuparse por el otro. Restituir el lazo social, volver a tejer dónde está desatado”, puntualizó el licenciado.

