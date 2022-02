'Hablemos de Defender la Vida' y su labor desinteresada

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:05hs.

La muerte por mano propia de un joven de 14 años hizo que en 2005 un grupo de voluntarios se juntaran para crear lo que hoy es la Asociación Civil sin fines de lucro Hablemos de Defender la Vida, conformada como tal al año siguiente. Se trata de un grupo de 12 personas activas -también hay pasivos- que a pulmón desarrollan diversas tareas de prevención, orientación y postvención del suicidio.

“Todos somos voluntarios. Hay gente de diferentes profesiones y actividades, amas de casa y todos colaboramos en la misma temática”, introdujo María Rosa Vargas, su presidenta. Ella y la secretaria de la asociación, Cristina Guillán, recibieron a El Territorio en el espacio físico de la Asociación ubicado en avenida Sáenz Peña 2547.

“La asociación tiene tres ejes. Una de ellas es la prevención, es decir, hablar de. Ponerle palabras al suicidio y al acto suicida, porque de esa manera lo podemos prevenir. Lo hacemos a través de los medios, de las escuelas y las instituciones que nos piden charlas. Hemos recorrido la provincia”, amplió Guillán, señalando que a través del suicidio hay muchos mitos y creencias erróneas que limitan la acción.

Añadió que entre las instituciones a las que dan talleres, charlas o capacitaciones están los futuros profesores del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya para “que ellos sepan cómo actuar en el aula o dentro de la institución educativa cuando se generan los casos. También firmamos un convenio con la Universidad Católica de Misiones para que los estudiantes de Psicología puedan conocernos, pasar y tener un abordaje comunitario sobre el suicidio”.

También realizan estas intervenciones en fuerzas de seguridad y de el año pasado en escuelas primarias y secundarias. A lo largo de estos años los voluntarios se han capacitado en suicidología, pero su principal valor, creen ellos, es la experiencia.

La premisa de la Asociación, expresó Guillán, es que el suicidio se puede prevenir, no evitar. “ El suicidio es una tema de Salud Pública y es un proceso, y eso es lo que lo hace prevenible si hay personal entrenado y si el entorno puede darse cuenta y recurrir a los efectores de salud”, analizó.

Como otros profesionales consultados para este informe, Vagas y Guillán aseguraron que estas muertes son multicausales y que el por qué se lo lleva la persona que concretó su propia muerte. “Al estar en crisis y no contar con herramientas no pueden ver opciones y por eso se va cerrando. Por eso es un proceso”.

“El segundo nivel es el de orientación, nosotros no trabajamos con personas en crisis porque es un tema de Salud Pública y debe estar contenida por profesionales de la Salud. En general nos consultan familiares y nosotros acompañamos a ese entorno social para que posibilite a la persona que está en crisis llegar al ejecutor de salud”, clarificó Guillán.

Por último se refirieron a la postvención o el día después: “El suicidio termina con la vida de una persona, pero el suicidio no termina ahí, empieza un duelo con características propias para las personas que quedan y muchos de ellos quedan con riesgos suicidas. El duelo tiene características traumáticas que a veces requieren acompañamiento de salud y otras veces no”.

A la hora de abordar una persona en crisis, Vargas expresó que todas las personas son diferentes, pero que lo más importante es la escucha activa. “Todos, seamos psicólogos o no, podemos tener una escucha con empatía hacia el otro y que la persona se exprese y saque de adentro lo que pasó descomprime. Es muy importante y como primer medida la escucha activa, seamos o no una asociación. Y si no sabemos qué hacer, llamar a estas instituciones, llamar a Salud Mental, a alguien que tenga estas herramientas. Eso es lo fundamental”.

Chequeos médicos regulares y actividad física también fueron nombrados como dos formas de prevenir que una persona entre en esta crisis vital. Estar atentos a los cambios de conductas y humor, así como no tener miedo de preguntar, abrir el diálogo con las personas de nuestro entorno cercano son muy importantes.

Respecto a su relación con el estado provincial, ambas entrevistadas coincidieron que tienen una vínculo muy fluido y aceitada con las instituciones que tienen intervención en este flagelo. Insistieron en que es un tema de salud pública por lo que más allá de sus intervenciones y experiencias, siempre son un nexo con estos profesionales e instituciones.

Ahora esperan ser convocadas para la reglamentación a nivel provincial de la Ley para la prevención contra el Suicidio, que fue aprobada en 2015 en el Congreso de la Nación pero que se reglamentó recién el año pasado.

De todas formas, insistieron en la necesidad de voluntarios y convocaron a las personas que quieran formar parte de esta cruzada, desde cualquier lugar, se acerquen. Tienen una página web, http://www.defenderlavida.org.ar/, donde están todas las vías de comunicación.

