domingo 06 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Hablar del suicidio siempre fue una cuestión difícil de abordar. Tanto desde el ámbito de la comunicación como dentro de la comunidad. Y por ello, plantear y problemático sobre escenarios relacionadas a la temática siempre se encaminaron más por el lado del silencio que a la posibilidad de instalar el tema a modo de buscar soluciones inmediatas.

Para hablar de esta cuestión en particular, este matutino charló con la psicóloga Cintia Felis, quien durante una entrevista con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 aportó aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar del suicidio.

“Vemos que es difícil de hablar, que hay mucha resistencia de la comunidad en general de hablar, de tocar estos temas. Es por eso que lo tocamos con cuidado, por ahí si decimos mucho creemos que algo se va romper, creen que puedan aparecer más casos. No es que mientras menos hablemos menos casos van haber, si no todo lo contrario. Mientras más hablemos vamos a darnos cuenta mucho antes de que hay un caso y que lo podamos prevenir. Es decir que tenemos miedo a que eso le pase a alguien y lo guardamos como algo secreto”, reflexionó la profesional.

También comentó que la persona que se suicida, en verdad, no desea morirse. Si está pasando por una situación de ambivalencia y que si uno de repente manifiesta que en determinado tiempo todo eso que le está generando mucho sufrimiento se va a terminar esa persona va desear seguir viviendo.

“Muchas veces los motores que lo llevan a ese estado son los problemas económicos, situaciones de alguien cercano, situaciones traumáticas, etc. Hay varios indicadores que nos pueden llevar a pensar que la persona está pasando por esta situación. Y si nosotros conocemos al familiar con el que estamos y vemos ciertas características que no son tan fáciles pero que si le prestamos mucha atención vamos a poder advertir que a esa persona le está pasando algo, como el aislamiento, llanto sin algún motivo, vos lo ves a esa persona muy encerrada, estos cambios en el comportamiento nos van a dar señales, son indicadores de que algo va a pasar ahí”, agregó la psicóloga.

Para este aspecto, Felis sostuvo que la mejor forma de trabajar es conocer estas situaciones mediante las experiencias personales: “Si vos fuiste adolescente tenías seguramente ese deseo, esas ganas de salir, juntarte con amigos, tomar un tereré en la costanera. Y de repente tu hijo no quiere hacer nada y está todo el día encerrado, algo le pasa. Hay conductas que corresponden a ciertas edades, los niños pequeños quieren jugar todo el día, pero los adolescentes tienen otras características, hay que prestarles mucha atención a los cambios de conducta, esos cambios te dirán mucha cosas, no quiere comer, si es una persona más adulta quizás no quiere ir a trabajar, no quiere hablar con nadie, no responde mensajes, no se interesa por nada, podemos encontrar un montón de cosas pero todas están relacionadas con que la persona no está siendo como siempre es”.

Por otro lado, recalcó que la persona que está padeciendo estas situaciones se tiene que sentir acompañada por su familiar o amigo, pero no desde un lugar de un detective privado, sino desde alguien que lo quiere y lo acompaña.

Y añadió: “Tal vez es estar solamente, escuché casos de personas famosas que amigos que fueron por más que le dijeron que no vayan fueron igual, respetar su espacio, su silencio, ser lo más empáticos que podemos porque le va ayudar a esa persona a salir de esa situación”.

