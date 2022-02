Paso Rosales otra vez espera personal brasileño

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Durante mucho tiempo, el paso Rosales sobre el arroyo Pepirí Guazú (que une San Pedro con San Miguel do Oeste) fue poco aprovechado debido a la falta de personal brasileño que realice la entrada al vecino país. Esto hacía que el tránsito sea meramente vecinal.

Tras el pedido y lucha del lado argentino se habilitó aunque no por mucho tiempo. El puesto para los turistas fue inaugurado en noviembre del 2018 -tras 24 años de espera- y funcionó hasta el 26 de junio de 2019, cuando las ventanillas se cerraron a consecuencia del poco flujo de personas. El 23 de diciembre de 2019 se hizo efectiva la reinauguración para realizar el trámite migratorio en la margen brasileña del paso internacional.

Pero la pandemia nuevamente volvió a cerrar, y por completo, el paso internacional. Por lo que ahora, se busca nuevamente que sea una vía de paso para ir a las playas de Brasil.

En diálogo con El Territorio, el intendente de San Pedro Miguel dos Santos indicó que “se habilitó el paso pero no está la Policía Federal del otro lado, para cruzar desde acá e ir a las playas no hay nadie que te haga la entrada al país allá”.

Al tiempo que comentó que al igual que ocurría en los años anteriores, el personal argentino de Migraciones sí ya se encuentra en sus puestos.

“Le mandé mensajes al Consulado pero no me responden así que no sabemos cuándo vendrán”, dijo. Y agregó: “Como se abrió de una y rápido ellos aún no organizaron quizás, se toman su tiempo”, acotó.

Y apuntó:“Esperamos que durante la semana manden personal, es una ruta que está en muy buenas condiciones y es cerca para ir hacia las playas”.

Apertura de fronteras

