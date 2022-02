Sacó pecho

sábado 05 de febrero de 2022 | 12:00hs.

Tras su buen arranque en la Liga Federal con triunfo ante Sarmiento en Resistencia, ayer Tokio redobló la apuesta ante Hindú en la capital chaqueña y consiguió su segundo triunfo en la División NEA. Fue victoria 80-79 para los de la Tierra Colorada, que la semana que viene debutarán como locales.

Tras un primer cuarto que fue muy intentos y en el que ninguno pudo despegar, se fueron al primer descanso igualados en 17. Pero el inicio del segundo cuarto fue todo del local.

Hindú metió un parcial de 11-2, con lo que tomó una buena ventaja ante un Japonés que sintió el desgaste de haber descansado poco tras su primer encuentro en la capital chaqueña.



El Bólido Verde se quedó con el segundo parcial por 26-14 y en la tercera se dedicó a cuidar la ventaja. Hasta donde pudo se mantuvo siempre arriba por 8 o 9 puntos, pero sobre el final el Japonés ajustó la defensa y estuvo más preciso en el aro rival.

Por eso Tokio se puso solamente a cinco puntos al finalizar el tercer cuarto (62-57) y aprovechó el envió en el arranque de la última parte del encuentro.

Con un parcial de 7-0 antes de los dos minutos de juego, el conjunto misionero pasó al frente y para Hindú significó un golpe casi irrecuperable.

Con un goleo repartido entre Lucas Landi (19), Santiago González (19) y Leandro Flamig (16), el Japonés mantuvo la efectividad en el momento más caliente del encuentro y se llevó de Resistencia un triunfazo por un punto y su segunda victoria consecutiva en un arranque soñado en la Liga Federal.

Ahora, el conjunto posadeño tendrá un par de días de descanso y podrá preparar de la mejor manera el debut como local en el certamen.

El próximo sábado, Tokio recibirá a Regatas de Resistencia por la tercera jornada de la División NEA en el Templo Oriental, desde las 21.30.