Primer paso de Yoel Pereyra por tribunales tras el mortal tiroteo

sábado 05 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Yoel Pereyra (25), acusado de asesinar en medio de un tiroteo a Héctor “Keko” Sotelo (36), llegó ayer al Juzgado de Instrucción Uno bajo un imponente operativo de seguridad. Es que demás de los uniformados de la Comisaría Cuarta que lo escoltaron, con escudos y armas largas, siete numerarios de Infantería lo escoltaron en su camino hasta ingresar al recinto.

Fuentes del caso consignaron que sede judicial el acusado designó formalmente su abogado, con quien -según dijo a El Territorio- ya había tenido conversaciones y pedido asesoramiento luego de la balacera ocurrida el 27 de enero frente a la parroquia Sagrada Familia. Sin embargo, por una cuestión de tiempo la audiencia fue postergada para el lunes.

Distinto es el caso de su padre, Roberto Carlos Pereyra (49), quien no fue trasladado a sede judicial y deberá esperar también hasta la semana que viene para saber los delitos por los cuales está privado de su libertad. En su casa sobre la colectora del acceso Sur de Posadas, se incautó una gran cantidad de armas y también se sospecha que pudo haber ayudado a escapar a su hijo.

En el marco de este caso también allanaron dos casas en Garupá, donde los efectivos detuvieron a un joven de 22 años y secuestraron esposas de seguridad y un cartucho de una pistola 9 milímetros. Al joven lo señalan por participar del ataque a Marcos Sotelo, ocurrido la madrugada del 19 de enero en el barrio A 3-2.

La víctima contó en una entrevista con El Territorio que el responsable de los disparos era rubio de ojos claros y llevaba puesta una gorra de color azul, características que tiene el joven -Yoel también tiene ojos claros-. Sus familiares se hicieron presentes ayer en el Juzgado y manifestaron que “cayó de arriba” por estas facciones. “Él no tiene nada que ver”, dijo oportunamente Yoel.

Como viene informando este medio la situación procesal de Pereyra se complicó apenas unas horas después de su detención, el día miércoles por la noche en San Javier. Es que hasta entonces el sumario policial se llevaba adelante como homicidio en grado de tentativa, pero cerca de las 7.30 del jueves Keko Sotelo falleció luego de agonizar una semana en el Hospital Madariaga a causa de los tres disparos que recibió de su pistola 9 milímetros.

Ante eso, el lunes será imputado formalmente por el delito homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, aunque esta figura puede modificarse con el correr de la instrucción. Yoel y su defensa buscarán comprobar que simplemente se defendió de los tiros.

Los hechos

Lo que se reconstruyó hasta el momento es que Keko Sotelo iba en el asiento de acompañante del ya conocido Ford Ka que ingresó a la avenida Roque Sáenz Peña y se detuvo en medio de la calzada entre Salta y Tucumán, frente a la parroquia Sagrada Familia.

Allí se bajó y, sin mediar palabras, abrió fuego hacia la plaza del lugar. Los presentes salieron corriendo y Yoel, tal y como confirmó a El Territorio, extrajo desde sus prendas la 9 milímetros incautada en la casa de su padre -las pericias confirmaron esto- repelió el ataque.

Keko recibió tres disparos, el más grave en el pecho, y llegó al Hospital Madariaga minutos después, llevado por Marcos. Cuando fue abordado por los Policías, éste expresó que su hermano había llegado a su casa en A 3-2 malherido y por eso lo trasladó hasta el hospital, historia que incluso fue avalada por sus familiares cuando una comisión llegó al lugar.

Sin embargo, mediante filmaciones y testimonios se pudo reconstruir que el vehículo sólo había tenido tiempo de ir desde la escena hasta el nosocomio. Fue detenido hasta el día siguiente, cuando volvió a su casa debido a que la parafina dio negativa.

Por el contrario, se comprobó con esta pericia que su hermano sí disparó, por lo que hasta que murió estaba en UTI con custodia policial.

Testimonio

“Ese jueves fui con un amigo y dos chicas a la plaza. Estábamos tomando tereré y de pronto aparecieron tres vagos”, dijo en una entrevista exclusiva a El Territorio Yoel, señalando con nombre y apellido a los hermanos Marcos (34) y Keko Sotelo y a un hombre de apodo Piojo, quien según sus dichos era el conductor del auto Ford Ka.

“Bajaron Keko y Piojo del auto y me empezaron a disparar. Yo tenía una 9 milímetros que fue secuestrada, corrí un poco, la saqué y también disparé”, amplió, asegurando que ni él ni quienes lo acompañaban resultaron heridos. “Yo corrí y me escapé, después en las noticias me enteré de que lo lastimé, pero fue en defensa propia. Ellos fueron donde estaba y si yo no tenía el arma ese día, nos mataban a los cuatro. Fueron decididos, se bajaron del auto y empezaron a disparar”, puntualizó.

Aseguró que él no atacó a Marcos una semana antes a la contienda armada frente a la parroquia, sino que la bronca viene desde que ellos lo asaltaron y robaron tres millones de pesos luego de apuntarle en la cabeza a su madre. Por eso, hace unos meses -salió de la cárcel en noviembre- chocó con el auto a uno de ellos.

Sin embargo los investigadores creen que hay un trasfondo ligado al narcotráfico o el contrabando de cigarrillos, posiblemente una deuda, aunque muchos apuestan sus fichas a una mejicaneada de una carga, por el perfil y los antecedentes de asalto de los Sotelo. Todo deberá ser comprobado o descartado por la Justicia.