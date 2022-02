Los distintos sectores piden ayuda ante el difícil escenario

sábado 05 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Los sectores productivos aguardan con expectativas las medidas que puedan implementarse en favor de la recuperación. “Lo bueno sería una línea de crédito a largo plazo, con tasa subsidiadas para el sector, así se puede trabajar en la recuperación de las plantaciones, que la seca dejó y está dejando con muchos daños”, indicó a El Territorio el productor tealero Jonathan Klimiuk.

Asimismo, Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y apuntó a que están esperando las resoluciones que se vayan tomando “para ver cómo vamos a sobrellevar esta situación porque convengamos que los yerbales grandes han desaparecido en un 50%. Ahí tenemos una agravante que es que el productor tiene que sacar recursos de dónde sea para preparar el suelo para la plantación, el cuidado y de acá a 4 o 5 años recién podemos gozar del beneficio de las nuevas plantaciones”.

En lo que es ganadería, señaló que los productores “están en el horno” y agregó:“están regalando los terneros para que no se le mueran en el campo, no tienen agua, no tienen comida. Se necesita de una infinidad de cosas, necesitamos que al pequeño productor se le asista con créditos, con subsidios, por lo menos que dejen de apretarle con la carga impositiva”.

Mientras que el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Cristian Klingbeil, aseveró que “cada productor tiene pérdidas diferentes, por eso lo más importante es ver el tema impositivo. Debería haber maneras de no cobrar esos impuestos a los productores en un mínimo de seis meses a un año”.

“Si las pérdidas son totales y por mucho tiempo, la gente necesita subsidios para vivir, volver a invertir y levantar su producción. Así como el Estado participa en las ganancias de los productores, ahora debe acompañar en las pérdidas”, dijo.

Y acotó que “también se debe ayudar a los chicos de las chacras que perdieron todo a que sigan estudiando, ahí tiene que estar el Estado”.

