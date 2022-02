El dólar blue se desplomó en el último día de la semana

sábado 05 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El dólar blue cerró la semana a $214 para la venta y $209 para la compra. Tras bajar 50 centavos el jueves, irrumpió la racha alcista de la semana y ayer se contrajo $2.

La divisa había subido hasta los 217 pesos durante el mediodía del jueves, pero logró borrar ese aumento en lo que quedó de la jornada y con la merma de dos pesos de ayer, que llegó a ser de tres alrededor del mediodía, casi consigue erosionar la suba de $4 que registró del lunes al miércoles.

El billete paralelo se disparó $2,50 el miércoles, acelerando la escalada alcista que comenzó en la semana y acortó el desplome que experimentó el dólar blue el viernes último, luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario internacional ( FMI).

Previamente, la reciente incertidumbre por el nuevo programa con el FMI y el primer vencimiento del año, había hecho disparar el dólar en los mercados alternativos: el blue llegó a $223,50 el jueves pasado, hasta ahora su máximo histórico nominal.

Con los números de ayer, la brecha cambiaria bajó brevemete, registrándose una diferencia del 93,8% en segmento minorista y 103,9% para el dólar mayorista.

Durante 2021, el dólar blue mostró una suba del 25%, equivalente a $43. Mientras que en enero de este año registró un incremento del 2,4%, ($5), un aumento inferior a la tasa mensual de inflación, que se estima en torno al 3.8% para enero.

“La combinación de alto déficit y financiación vía emisión monetaria nos lleva invariablemente a altos niveles de inflación. Si en este escenario el gobierno no aumenta el dólar oficial, invariablemente observaremos una suba del dólar blue, lo que implicaría un aumento de la brecha”, señaló en analista de mercados Salvador di Stefano en su columna en IProfesional.

Senda positiva

El Banco Central retomó el jueves la senda positiva en el mercado de cambios con compras por 5 millones de dólares, luego de que el miércoles haya quedado con saldo neutro por su intervención.

El organismo que encabeza Miguel Pesce venía de vender casi U$S 50 millones el martes y U$S 130 millones en el acumulado de enero, para abastecer una demanda de divisas presionada por los pagos de deuda y el elevado nivel de importaciones.

El viernes pasado se realizó el pago del primer vencimiento del año por 730 millones de dólares, mientras que el martes se abonó el segundo, por U$S 366 millones: “Las reservas están en U$S 37.560 millones y las reales ya no son positivas”, advirtió Di Stefano.

Al respecto remarcó que todavía “falta la letra chica del acuerdo con el FMI, el viaje a China para pedir un swap de U$S 5.000 millones y la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso”.