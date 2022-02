El lado B de los incendios: decenas de animales huyen en busca de refugio

sábado 05 de febrero de 2022 | 6:04hs.

La flora y la fauna misionera no son ajenas a los incendios que están ocurriendo hace más de un mes consecutivo en la provincia, por los cuales decenas de especies de plantas y animales mueren carbonizados.

Respecto a los animales, los que logran sobrevivir al fuego quedan expuestos a otros peligros: en primer lugar, la destrucción total o parcial de sus hábitats naturales los deja sin alimento o refugio, y por eso huyen, desorientados, hacia zonas urbanizadas, donde les esperan peores destinos.

Por eso durante las últimas semanas, una gran cantidad de animales como serpientes, monos, tatúes y erizos -entre otros- fueron rescatados de las ciudades y llevados a diferentes reservas como El Puma o Güirá Oga, donde algunos debieron ser operados tras ser atropellados en la ruta.

En este contexto, Dante Di Nucci, veterinario del refugio de animales silvestres Güirá Oga, comentó a El Territorio: “Tenemos que tener precaución cuando vamos manejando, además de la que ya deberíamos tener, porque por los incendios los animales comenzaron a cruzar las rutas en cualquier horario. Deberíamos como sociedad empezar a convivir y coexistir con la fauna y la flora”.

Desde la organización, hace décadas trabajan en la campaña “Cuidado Animal” con el fin de mitigar o disminuir la cantidad de animales que son atropellados diariamente en Misiones. Durante el tiempo de aislamiento y de reducción de circulación por la pandemia se pudo notar una considerable disminución de esta problemática. No obstante, con la flexibilización de actividades, el número volvió a aumentar y durante el 2021 se contabilizaron alrededor de 550 animales atropellados en áreas protegidas.

En tanto que solamente durante el mes de enero de este año, fueron 50 los animales atropellados y se cree que muchos de ellos escapaban de los incendios y fueron embestidos por conductores que no respetan los límites de velocidad establecidos.

Para el resguardo de estos animales que sufren las consecuencias de los incendios, ya sea porque están lastimados o quedaron huérfanos y sin alimentos, crearon una red para trabajar en conjunto con el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio),el Ministerio de Ecología de Misiones, el Consejo de Veterinarios de la provincia y la Universidad Católica de Misiones.

“Esta red busca abarcar todo el territorio provincial, muchas intervenciones son realizadas por veterinarios locales, y en el caso de ser necesario son trasladados a los centros de rehabilitación”, explicó Di Nucci.Y detalló: “Estamos alertas para hacer una detección temprana de ese animal afectado, ya sea que esté lastimado, quemado, atropellado por cruzar las rutas al escapar del fuego o si ingresa a una zona urbana. En estos casos pedimos a la población que den aviso, no intervengan, no traten de agarrarlos, no tratar de brindar refugio en una casa, no los alimenten. Los veterinarios o guardaparques saben cómo rescatarlos para poder curarlos o reinsertarlos en su hábitat”.

El martes, junto al Ministerio de Ecología y la empresa Arauco, se liberarán un ejemplar de gato margay y un ocelote en la reserva de la empresa, a 60 kilómetros de la ruta. En tanto que el viernes liberarán aves en Andresito.

“Lo que sentimos es tristeza”

El Territorio dialogó con Ramona Blanco, jefa de los Bomberos Voluntarios de Candelaria, quien expresó: “En los incendios que nosotros asistimos lo que se ve siempre es que los animales silvestres sufren quemaduras y la mayoría no sobreviven. Incluso el humo, las cenizas y los troncos que siguen prendidos los terminan llevando a la muerte por el calor que continúa en la tierra”.

En este sentido, indicó que hay animales que logran escapar ya sea porque son rápidos o pueden volar, pero no tienen la misma suerte los animales pequeños o los recién nacidos. “También he visto como animales de corral son atrapados por el fuego y los límites de terrenos como cercos y tejidos son una trampa mortal si no se logra cortar para que escapen. Lo que sentimos es tristeza, lástima, bronca e impotencia”, lamentó.

Apuntó a la negligencia humana, que en el 90% de los casos es la causante de estos desastres naturales que atentan contra la biodiversidad de Misiones y todo el planeta. “Quisiéramos en ese momento encontrar a los culpables y mostrarles lo que provocaron”, dijo.

Por su parte, el jefe de bomberos de la policía de Santa Ana, Lisardo Chagas, comentó que “el daño colateral hace imposible calcular el número de animales afectados, a veces nos resulta imposible ayudarlos porque en segundos el fuego arrasa lo que encuentra”.

“La fauna es la más afectada, porque la flora se renueva, pero los animales ya no se recuperan, muchas veces los rescatamos mientras se puede y los trasladamos a algún lugar más seguro, pero no siempre el fuego nos da tiempo a hacerlo”.

