Bundziak fue cuarto en los entrenamientos del TC Mouras

viernes 04 de febrero de 2022 | 20:47hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet-Coiro Dole Racing) se ubicó en la cuarta posición en los entrenamientos de la segunda fecha del TC Mouras que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto de Iguazú marcó 1m36s511/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4400 metros -con la variante de la chicana- y quedó cuarto a 206/1000 de Franco Deambrosi (Ford), quien marcó el mejor tiempo del día con 1m36s305/1000.

“Estamos muy bien, somos muy rápido, teníamos para meternos primeros pero me tapan la vuelta y por eso no no picamos en punta”, explicó Bundziak.

Mañana saldrá a cumplir con el tercer y último entrenamiento y luego clasificará. La actividad se podrá ver por la aplicación Motor Play. El domingo irán las series y finales que se podrán ver por la TV Pública desde las 11.