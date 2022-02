River presentó a los refuerzos en el Monumental

viernes 04 de febrero de 2022 | 20:32hs.

River presentó este viernes a los seis refuerzos contratados para la temporada 2022. Tomás Pochettino, Esequiel Barco, Juan Fernando Quintero, Leandro González Pirez, Emanuel Mammana y Elías Gómez posaron con la camiseta del conjunto millonario y dieron una conferencia de prensa en el Monumental en compañía de Marcelo Gallardo (entrenador), Jorge Brito (presidente), Matías Patanian (vicepresidente) y Enzo Francescoli (mánager).

Luego de las bienvenidas protocolares en palabras de Brito y de Gallardo, los nuevos jugadores (a los que se sumará Andrés Herrera, lateral de San Lorenzo) dijeron sus primeras palabras y luego posaron con la camiseta de River. “Sabemos lo que es la historia de River cuando tiene las armas y la posibilidad de pelear. Está todo dado para que podamos hacer un buen año y pelear todas las copas. Esperamos que todos nos acoplemos rápido para lo que va a ser el ritmo del año y los retos que tenemos”, dijo Quintero, uno de los tres refuerzos que pega la vuelta a Núñez.

“Encuentro un club súper diferente, súper cambiado. Desde cómo se trabaja y cómo se piensa. Llego a un plantel ultramega (sic) competitivo. Me motiva mucho a ser mejor jugador y mejor compañero. Tuve la chance de volver a jugar en el Monumental y sentía que estaba volviendo a debutar en primera. Este momento me encuentra muy feliz”, apuntó González Pirez, otro regresado. “Lo veo todo nuevo. El club está siempre creciendo, yendo por más. Estoy disfrutando el día a día. Tenía muchas ganas de estar de vuelta en casa. No me tocó volver a jugar en el estadio, pero lo estoy esperando con muchas ganas. Trataré de trabajar al máximo”, aportó Mammana el tercero de los refuerzos que vivirá su segundo ciclo en la institución.

Del sexteto de nuevos futbolistas, Quintero y Barco son, por su talento, los que más expectativas generan en los hinchas. El colombiano, además, es reverenciado por los hinchas tras haberle convertido un gol a Boca en la inolvidable final de 2018. “Estoy muy contento por el grupo que estamos armando, por lo que se ve a diario. Eso es fundamental para que las partes estén conectadas. Lo más importante es que River gane. Estoy muy entusiasmado con lo que se viene este año y esperemos dar respuesta a eso”, dijo JuanFer, quien luego de las preguntas posó para los fotógrafos e intercambió sonrisas (y alguna broma) con Gallardo, a esta altura mucho más que un entrenador para él.

“Estoy muy contento de llegar a River”, comenzó Barco. Y agregó: “No lo dudé cuando se supo del interés. Ahora lo vivo bien: mis compañeros me ayudaron a adaptar rápido y estoy muy feliz. Estoy entrenando día a día, jugué 45 minutos (contra Tristán Suárez) y me sentí bien. Hacía un mes y medio que no estaba en competencia, pero voy paso a paso e intento disfrutar día a día”, contó el jugador surgido en Independiente que proviene de Atlanta United (MLS, de Estados Unidos). Barco supo compartir vestuario y colores con Julián Álvarez en el seleccionado argentino. Los fanáticos de River se frotan las manos por la química futbolística que pueda aflorar entre ellos con la camiseta de la banda roja. “Tengo una relación muy buena con él. Me tocó jugar en la selección. Ya saben todos la clase de jugador que es Julián y me genera mucho entusiasmo poder compartir cancha con él”, declaró Barco sobre su dupla con el cordobés, quien acaba de ser transferido a Manchester City, de Inglaterra, pero permanecerá en River al menos hasta julio.

El sexteto de nombres, que con Herrera se ampliará a siete, no provocará que River se retire del mercado. Lo mirará con más expectación y menos acción que en estos últimos 40 días de gestiones frenéticas. El propio Gallardo se refirió a lo que viene en cuanto a la llegada de nuevos futbolistas (el nombre que se menciona es el de Valentín Castellanos, delantero de New York City FC, de la MLS): “Con respecto al mercado...creo que estamos”, valoró entre risas. Y agregó: “Estamos cerrando lo de Herrera, que era un futbolista en el que estábamos negociando. Por eso no está acá. Va bien encaminado. Salvo que pase algo de último momento que nos tenga que hacer romper la cabeza de nuevo, se verá. Estamos muy contentos”.

Enzo Francescoli, responsable de los contactos con los clubes vendedores y con los representantes de los futbolistas, también se refirió a esta ventana de transferencias tan importante para el club millonario. “El mercado no es fácil para todo el fútbol argentino: se requiere mucha ingeniería. Tanto Matías (Patanian) como Jorge (Brito) tienen esa capacidad”, valoró. Y agregó: “Estoy contento porque creo que hemos hecho lo que se podía hacer y más. Es el espíritu que siempre ha tenido River. Ir siempre por más. Esto genera una gran competencia interna Después ya será un problema que tendrá que resolver Marcelo. Eso eleva mucho el nivel. Después de salir campeón, que el club siga insistiendo me pone muy feliz. Estoy feliz con lo que estamos haciendo”.

Gallardo recogió el guante al referirse a la competencia interna que tendrá. Si bien habrá triple asignatura con la Copa Argentina, la Copa de la Liga Profesional y la Libertadores, los futbolistas a sus órdenes tendrán que ganarse los minutos en cancha. “Para mí no es una preocupación, sino un gran desafío y una motivación”, respondió. “Las alternativas son buenas y van a ser variadas. Eso a mí como entrenador me desafía. Los futbolistas te van marcando los momentos. Son ellos los que van indicándote si están preparados y listos para jugar. Como saben de la gran competencia interna, se tienen que esforzar todos los días. Estar ganándose un lugar permanentemente. Podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso que tengo como para ir variando me va a dar la pauta y nos va a permitir que seamos un equipo más potenciado”, describió el DT de River.

Hubo una consulta que incomodó Gallardo. A raíz del sistema 4-1-4-1 que utilizó en los últimos amistosos de pretemporada, se le preguntó si pensaba volver a la línea de cinco defensores en los compromisos oficiales: “Estas son respuestas que debería dar en otro contexto. Si bien tenía más sentido presentar a los jugadores y que pudieran expresar sus sensaciones, voy a contestar tu pregunta para no evadirla, pero ustedes saben que yo no me aferro a los sistemas, sino a la integración de los futbolistas y a una idea que sostenemos”, aclaró el Muñeco.