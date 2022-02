Riquelme: " Wanchope debe estar enojado porque no lo compró ningún club"

viernes 04 de febrero de 2022 | 18:07hs.

Luego del duro comunicado de Wanchope Ábila, horas después de las también polémicas declaraciones de Sebastián Villa, el vice del Xeneize e integrante del Consejo de Fútbol emitió su opinión en medio del mercado de pases y a la espera de la actividad oficial.

La situación de Ramón Ábila en Boca no tiene marcha atrás: hoy, minutos después de que el club comunicara sobre una nueva lesión del delantero, el cordobés lanzó un durísimo mensaje en redes sociales en los que acusó de mentirosos a los miembros del Consejo de Fútbol y en el que dio un plazo máximo para resolver qué pasará con su futuro.

"A mí me cuentan todo, yo no tengo redes sociales. Prefiero opinar de las cosas que hago personalmente. El tema de Ramón... El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, (Miguel Ángel) Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos. A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club. Yo estuve todo el día trabajando, le mandamos la carta a Estados Unidos, él pudo pasar a otro equipo y no le salieron las cosas bien, tampoco", declaró Riquelme en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Se está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo. Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel, esperamos que se ponga bien. Wanchope debe cumplir con sus obligaciones. Debe estar enojado porque no lo compró ningún club".

"Me manejo con calma. Sé que a mucha gente no le caigo simpático porque me manejo muy simple y las realidades son estas. Con el Galaxy nos pusimos de acuerdo y finalmente dijeron que no seguían adelante por la denuncia que tiene. Cuando hablan algunos tan mal es preferible no decir nada", dijo Roman respecto a la situación de Pavón.

"En Cruz Azul han hablado con el representante de Pavón, me comunicaron que estaban muy cerca pero quedó en la nada. Cuando uno escucha que Boca no presta atención o no contesta, no es así", aclaró.

Respecto al futuro de Salvio, sostuvo que "tiene contrato hasta el 30 de junio. Le dije en el viaje a Arabia si quería seguir con nosotros, me dijo que quiere. Le dije que espere que cierre el libro de pases y esperamos que nuestro esfuerzo económico lo ponga contento. Tanto él como Pavón tienen un contrato altísimo".

Sobre Facundo Farías dijo que "hace tres meses hablamos con Colón, les ofrecimos una suma importante por un porcentaje del pase y nos dijeron que no. Todavía Colón no nos respondió por otra oferta. Ellos quieren un préstamo por Wanchope y Retegui y les dijimos que no. Farías es lo más parecido en el último tiempo a Tevez. Le vi unos movimientos parecidos a Carlos".

Por último hizo un balance de la gestión: "En estos dos años que nos quedan trabajaré como lo hice ahora. Cuidando a mi club. Sé que me quieren mucho y yo quiero mucho a los bosteros. Ganamos los dos partidos ante Mineiro y tocó quedar afuera por todo lo que pasó. No teniendo tanto dinero, las decisiones fueron buenas, ganamos torneos. Ahora que nos acomodamos trajimos jugadores", cerró.