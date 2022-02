Productores esperan medidas urgentes tras la declaración de Emergencia Agropecuaria por parte de Nación

viernes 04 de febrero de 2022 | 12:10hs.

A través de la resolución 21/2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación declaró a Misiones en emergencia agropecuaria por un plazo de 180 días. La normativa, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación, señala que la medida alcanza a las exportaciones agropecuarias y forestales que fueron afectadas por la sequía y por los incendios forestales que afectan al territorio provincial.

Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “Tenemos un poco de alivio porque ha llovido y bueno se aplacaron los incendios en todo lo que es la reserva así que por ahí alegra bastante con respecto a eso”.

“Y por supuesto que nos alegra muchísimo que se declare la emergencia. Ahora esto tenemos que separar en dos partes, una vez que se declara la emergencia hay que ver cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno provincial de acuerdo a la declaración de emergencia porque convengamos que hasta ahora los colonos no tuvieron ningún tipo de respuesta, ningún tipo de ayuda para combatir la situación de la sequía, es la realidad”, acentuó.

A su vez, el referente remarcó que, “lo único es que el estado provincial a través del Agro y la Producción de la Provincia nos dio fue un equipo de maíz como fondos giratorios para que le vendamos a los productores y con ese dinero volvamos ahí con algún tipo de insumo que es más que nada para la foto y para aparecer de alguna manera pero otro tipo de beneficios o ayuda o quita impositiva no hubo”.

A continuación Chamula explicó que estamos esperando a ver las resoluciones que se vayan tomando en los distintos ministerios o los gobiernos “para ver cómo vamos a sobrellevar esta situación porque convengamos que los yerbales grandes han desaparecido en un 50 por ciento. Ahí tenemos una agravante que es que el productor tiene que sacar recursos de dónde sea para preparar el suelo para la plantación, el cuidado y de acá a 4 o 5 años recién podemos gozar del beneficio por llamarlo de alguna manera de las nuevas plantaciones que se van a tener”.

“Así que esto no va a afectar solamente al productor, eso va a afectar a toda la provincia de todas las formas. Los precios en góndola van a subir, ahora no sé en qué medida los productores se van a ir recuperando para hacer las nuevas plantaciones porque la verdad que plantar yerba hoy es una fortuna”, apuntó.

Finalmente destacó que con la ganadería “estamos en el horno” y agregó, “los productores están regalando los terneros para que no se le mueran en el campo para que las vacas sobrevivan a todas las situaciones, no tienen agua, no tienen comida. Se trabaja con seres vivos y se necesita de una infinidad de cosas, necesitamos recursos, necesitamos que al pequeño productor se le asista con con créditos, con subsidios, por lo menos que dejen de apretarle con la carga impositiva”.

“Acá el tema es que entre todos veamos la forma más elegante y menos complicada para sacar el burro del pantano, así que yo creo que hoy la prioridad es asistirle con recursos a los productores, lo que nosotros no estamos viendo es que se esté trabajando en serio para para ver cómo podemos sobrellevar esta situación”, finalizó.