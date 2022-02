Yoel Pereyra a indagatoria tras la muerte de Keko Sotelo

viernes 04 de febrero de 2022 | 10:50hs.

Pasadas las 10:30 de este viernes, Yoel Pereyra fue llevado al Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo para prestar su declaración.

La audiencia se concreta tras su detención en la localidad de San Javier y luego de la muerte de Héctor “Keko” Sotelo (36) en la mañana de ayer, jueves, en el Hospital Madariaga donde fue internado luego de recibir tres disparos en medio de la balacera ocurrida frente a la parroquia Sagrada Familia, de Posadas.

El joven fue detenido y señalado por una carátula policial por homicidio en grado de tentativa que en pocas horas cambió a homicidio.

Escape y detención de Yoel

Como informó en la víspera este medio, su detención se concretó en San Javier. Estaba oculto en un barrio popular llamado Niño Jesús, que queda alejado del casco urbano, sobre la ruta provincial 4, muy cerca de la intersección con el inicio de la Costera 2.

El dato fue rescatado por los pesquisas de la División de Investigaciones de la Unidad Regional I de Posadas, quienes compartieron la información con la Brigada de Investigaciones local. En el transcurso del día se montó un operativo de incógnito en la zona y se pudo establecer que desde hacía varias jornadas deambulaba un joven desconocido.

Los efectivos tuvieron paciencia y mediante las fotografías que tenían en su poder pudieron identificarlo en la vía pública cerca de las 21. Rápidamente lo abordaron y detuvieron, aunque ofreció una férrea defensa e intentó por todos los medios escaparse.

Los pesquisas creen, en base a lo recolectado hasta el momento, que estaba en La Dulce alojado en la casa de un familiar que lo fue a buscar a Posadas.

Luego de su detención fue alojado en el Comando Radioeléctrico del pueblo, hasta donde lo fueron a buscar desde Posadas efectivos de Investigaciones e Infantería poco después de la medianoche. Yoel ya estaba más tranquilo y caminó con parsimonia escoltado por uniformes y armas largas hasta el patrullero que lo llevó otra vez a la capital provincial.

La Policía de Misiones le estaba pisando los talones y esa misma mañana habían allanado tres domicilios en Posadas y Garupá, donde detuvieron a su padre y un joven de 22 años. En su casa se incautó una gran cantidad de armas, entre ellas la que fue utilizada en el tiroteo.

En su estadía en las sombras, momentos antes de la secuencia de su detención, Pereyra habló en exclusiva con El Territorio y reafirmó que solamente se defendió de una agresión, aseguró que estaba armado porque desde hace varios días lo buscaban los hermanos Sotelo y que la disputa con ellos se debe a un asalto en el que le robaron tres millones de pesos.

“Ese jueves fui con un amigo y dos chicas a la plaza. Estábamos tomando tereré y de pronto aparecieron tres vagos”, empezó diciendo, señalando con nombre y apellido a los hermanos Marcos (34) y Keko Sotelo y a un hombre de apodo Piojo, quien según sus dichos era el conductor del Ford Ka celeste.

“Bajaron Keko y Piojo del auto y me empezaron a disparar. Yo tenía una 9 milímetros que fue secuestrada, corrí un poco, la saqué y también disparé”, amplió, asegurando que ni él ni quienes lo acompañaban resultaron heridos. “Yo corrí y me escapé, después en las noticias me enteré de que lo lastimé, pero fue defensa propia. Ellos fueron a donde estaba y si yo no tenía el arma ese día, nos mataban a los cuatro. Fueron decididos, bajaron del auto y empezaron a disparar”, puntualizó.

Consultado si siempre lleva un arma consigo, el joven expresó que los agresores “días antes fueron a amenazar y andaban mucho cerca de mí casa. Yo no tendría que tener ni joder más con armas, porque hace poco salí de estar preso, pero la tenía por mi defensa”.

“Hace dos años y medio ellos me robaron mucha plata y le apuntaron con pistola a mi mamá. La plata que me robaron eran 3 millones de pesos. Llamamos a la Policía y dijeron ‘ah, son los Sotelo’, y se fueron. No hicieron nada y como no pude justificar la plata, no me tomaron la denuncia. Yo había vendido una casa, pero no hice boleto de compra venta”, respondió ante la consulta sobre la bronca con los hermanos.

Agregó en este sentido que luego de salir de la cárcel hace cuatro meses por su implicancia en el crimen de la sargento en junio del 2020, se cruzó con uno de ellos y le chocó con el auto. En tanto, negó haber sido quien le disparó e hirió en la pierna a Marcos Sotelo el 19 de enero en A 3 - 2, tal y como acusó el herido.

De todas formas sus palabras, al menos que sean ratificadas ante el magistrado, no tienen por ahora validez judicial y todo deberá ser ratificado por la instrucción de la Justicia.