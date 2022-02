Candelaria: Fundación Libre Relincho intenta salvar a la yegua que estuvo involucrada en siniestro fatal

viernes 04 de febrero de 2022 | 10:05hs.

El pasado lunes, 31 de enero, un joven perdió la vida en la ruta nacional 12 al chocar con la motocicleta en la que viajaba a un animal equino que se interpuso en el camino a la altura de un conocido aserradero de la localidad de Candelaria, sector donde se protagonizaron una serie de siniestros viales con víctimas fatales.

El joven falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas recibidas en el impacto contra el equino.

El accidente despertó conmoción en la comunidad debido a que es postal diaria ver a animales de gran porte como así perros andar sueltos en distintos lugares de Candelaria como así en la ruta por el peligro que implica para quienes transitan en vehículos.

La comunidad hace responsables directos a los dueños de los ejemplares por la irresponsabilidad en la tenencia de animales y más aún cuando el resultado es el registrado en el siniestro antes mencionado.

La victima de este hecho no solo fue el joven, sino que el equino quedó muy mal herido con fracturas en una pata delantera y hocico. Por la gravedad de las heridas era inminente el sacrificio del equino que resultó ser una yegua preñada, una vez que se enteró de la situación, la fundación Libre Relincho pidió ser depositario judicial del animal para evitar el sacrificio y ser tratada por veterinarios con los que cuentan para intentar recuperarla salvándola y a su vez salvar la cría.

El Territorio dialogó con María Marta Mendieta, integrante de la fundación quien dijo: "Si, la yegua está con nosotros, somos sus depositarios judiciales. Estamos muy abocados con este tema de la yegua y su fractura, se está haciendo todo lo posible para salvarla, nos pusimos en contacto con la gente del (Centro de Rescate y Rehabilitación de Equinos) ya que ellos tienen mucha experiencia con caballos fracturados. respecto a las medidas adoptadas".

"Le realizamos limpieza y curación de la herida, de tejidos blandos afectados y la inmovilización a través de una férula de PVC, esperando el resultado de las placas para continuar con el tratamiento. El manejo del dolor se está tratando con medicación especifica, sumado a antiinflamatorios y antibióticos preventivos, todo por indicación veterinaria", especificó.

A su vez Mendieta comentó que la fundación hace apenas 3 años que está formada como tal, pero hace más de 10 años que viene trabajando en rescates y legislaciones que contemplen los derechos de los animales y en base a sus instrucciones estan llevando a cabo el tratamiento y cuidado del animal y "esperamos de corazón que se recupere y pueda dar a luz a su cría cuando llegue el momento" y agregó "Somos un grupo de amigos que notamos el vacío que había en cuanto al rescate de caballos se trata, ni hablar de sus derechos como seres sintientes. Sabemos que es un largo camino ya que son casi invisibles para el general de la sociedad, además qué siguen siendo considerados como herramientas de trabajo".

"Tal vez si se empezara a mostrar su nobleza y que a pesar de su tamaño son seres sumamente sensibles, y delicados, lo sensibles que son, que sienten cuando una mosca se apoya en su cuerpo. Creemos y tenemos fe de que cuánto más se vea el maltrato y el abuso al que son sometidos la mayoría de ellos, la sociedad despertaría y seríamos más los que levantamos la voz por ellos", refirió.

Por otra parte remarcó que se está haciendo un trabajo intenso en cuanto al tema de los caballos sueltos, "es algo que venimos exponiendo hace tiempo, sin lograr nada hasta el momento. Creo que la sociedad toda está de acuerdo en que estos accidentes no deberían pasar. Lamentablemente en este último perdió la vida un chico de 23 años, pero no es el primero ni será el último sino se toman medidas urgentes, eso es mucho más lamentable aún. Es moneda corriente ver caballos sueltos no solo en Candelaria sino en distintos puntos de Garupá, Posadas, por ejemplo, en el acceso oeste o por la avenida Centenario detrás de un conocido supermercado del lugar. En este caso puntual esta es una causa grave porque hay una persona fallecida", dijo.

Finalmente Mendieta agregó que quienes deseen colaborar con el tratamiento pueden enviar su aporte por más pequeño que sea al CVU 0000003100024709372978.