Alertan por cobro de alquileres en reales en Santo Tomé

viernes 04 de febrero de 2022 | 3:00hs.

Santo Tomé es, por estos días, un deambular de estudiantes universitarios que vienen de los lugares más diversos a instalarse en la ciudad para cursar sus carreras. Dos años tuvieron de educación virtual y ahora se anunció el regreso a la presencialidad plena. Y buscan un lugar donde vivir.

En el municipio relevan elevada demanda pero poca oferta de inmuebles, sobre todo de departamentos.

En este contexto, se observó que algunos propietarios cobran el valor de departamentos en moneda brasileña y no en pesos, en el afán de aumentar el rédito económico.

Tal es así que llegaron a pedir a una estudiante 2.300 reales por mes, a cotización actual 91.600 pesos aproximadamente.

Los casos fueron sucediéndose y las repercusiones se vieron en Twitter, principalmente. “Mientras que una inmobiliaria local pide entre 15 y 25 mil pesos por mes, estos personajes para un ingreso solicitaban mes de ingreso y mes de depósito, a 2.300 reales el mes”, un total aproximado de 91.600 pesos, se quejaron

Lo cierto es que no existe un ente contralor de estas gestiones: el locatario estipula un valor y el posible inquilino acepta o no.

Sobre este punto, Román Naya, corredor de comercio y martillero público, consideró que cobrar en reales un alquiler en Santo Tomé es una “avivada” de personas que no están avaladas facultativamente para realizar este tipo de gestiones.

“A veces, por lo general en ciudades grandes, hay personas que firman contratos que están sujetos a un monto en moneda extranjera. Ocurre eso. Acá en Santo Tomé no se estilaba. Pero escuché que hubo algunas personas que están ejerciendo el corretaje, yo tengo entendido que no son corredores de comercio, y que administran y que han hecho contratos en moneda extranjera, en este caso en reales. No es el caso nuestro ni el de la mayoría de los colegas que yo conozco que son corredores de comercio. Pero sí, se puede hacer un contrato sujeto a moneda extranjera, eso es legal”, expresó en diálogo con El Territorio.

“En mi caso particular, yo no lo haría. Me parece que acá los inmuebles no están tan sujetos al dólar como lo estarían en una ciudad grande, donde los propietarios se tratan de resguardar y tratan de que su alquiler no se les devalúe tanto con relación a lo que vale en el mercado”, agregó.

Afirmó que no se trata de una “práctica común y normal (cobrar un alquiler en moneda extranjera). Me parece que es abusivo. Está surgiendo ahora y yo lo noto como una avivada de algunos propietarios. Y algunos están ofreciendo, yo me entero porque tengo clientes brasileños por mis otros comercios, y me comentaron que estaban alquilando y le pusieron ahora en reales”.

Asimismo, comentó que los valores en el mercado oscilan entre 15.000 y 25.000 pesos en el caso de departamentos de un dormitorio, a similares valores que rige en el mercado inmobiliario de Posadas.

Regreso a la presencialidad

Por otra parte, Naya remarcó que en este momento hay mucha demanda, está sobredemandado el mercado, y lamentablemente la oferta no llega a cubrirla.

Señaló que durante dos años las facultades, lógicamente puso a disposición de sus alumnos herramientas digitales de distancia. Eso hizo que muchísima gente se haya inscripto hace un par de años, en plena pandemia, cuando estaban todos en sus casas.

“Cursaron uno, dos años, y ahora que vuelve la presencialidad tienen que venir a vivir, y buscan lugar. Ya se esperaba que ocurra esto. Lógicamente hay más cantidad de estudiantes, y la oferta todavía no satisface la demanda”, indicó al respecto.