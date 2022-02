Cristina Kirchner intimó a la Corte por su “inacción” En su escrito, la expresidenta señaló en primer lugar a los cuatro jueces de la Corte, sobre los cuales remarcó: “Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidame

viernes 04 de febrero de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, intimó ayer a la Corte Suprema de Justicia por su “inacción” en la denuncia por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia liderada por Gustavo Arribas durante el macrismo. Además, se dirigió duramente hacia la decisión de la Cámara Federal- en especial de dos camaristas- la cual consideró que el accionar de los espías no constituyó una asociación ilícita.

En su escrito, la ex presidenta señaló en primer lugar a los cuatro jueces de la Corte, sobre los cuales remarcó: “Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento”.

“De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, añadió la vicepresidenta acerca de la decisión que eliminó la figura de asociación ilícita de la causa.

Cristina Kirchner se refirió a las “severas arbitrariedades fácticas y normativas en que incurrieron los dos Jueces de Cámara previamente mencionados”, en especial en relación a los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens por afirmar la falta de evidencia de “asociación ilícita”.

Asimismo, se denuncia una “enorme gravedad institucional” en el desarrollo del proceso que pasó de la Justicia Federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py de una forma “totalmente arbitraria”.