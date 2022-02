Yao Cabrera se recupera en su casa y volvió a las redes

viernes 04 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Yao Cabrera mantuvo en vilo a sus seguidores luego de sufrir una terrible caída desde un tercer piso. Estuvo en terapia intensiva, pero se recuperó rápidamente y los médicos lo enviaron a su casa, desde donde se reapareció para contar cómo se siente.

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”, expresó.

En medio de las especulaciones sobre la pelea que tendría que protagonizar con el Chino Maidana el 5 de marzo en Dubai, señaló: “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”.

El youtuber uruguayo fue noticia por haber caído de un tercer piso en Villa Carlos Paz. Su abogado, Alejandro Cipolla, le contó a TN Show que se enteró del episodio a través del padre de Yao, que se limitó a dar detalles.

Ante la poca información sobre el accidente, varios usuarios de Twitter comenzaron a decir que era otro invento de Cabrera, que tiempo atrás fingió haber sido asesinado por sicarios. Horas antes de que el youtuber se accidentara, Christian Manzanelli, su representante, envió un video a los periodistas para recordar que se aproxima la gran pelea del año. El evento está pactado para el 5 marzo, en Dubai.

“Que viva el deporte y el entretenimiento virtual. La gente de Dubai confió en esta producción y creo que esto es un sueño”, se le escuchó decir en la grabación. Ahora Yao Cabrera insiste en que se presentará en el ring.