Instan a la población a no descuidar el calendario primario de vacunas

jueves 03 de febrero de 2022 | 15:38hs.

Desde Salud Publica instan a no descuidar el esquema primario de vacunas y a aplicar las 19 que posee el calendario. En tanto que dieron a conocer que hay una segunda dosis de varicela que se incorpora al calendario.

Es ese sentido, Roberto Lima, Jefe de Inmunizaciones de Misiones índico que esta nueva dosis será colocará a partir de los cinco años, en tanto que los que tengan un promedio entre 8 y 9 años también pueden recibirla.

En diálogo con el Programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Lima explicó que la aplicación de esta nueva vacuna es algo novedoso, pero que es con el objetivo de que la transmisión del virus disminuya.

“Sabemos que la varicela es una enfermedad con la cual hay muchos casos sobre todo en los chicos. La segunda dosis se incorpora al calendario nacional y regular de vacunación a los 5 años de edad. Se suma a las vacunas que se aplica siempre, la triple viral, poliomielitis, triple bacteriana”. Además explicó que los chicos que ya han superado los cinco años, pueden aplicarse de igual manera, “por medio de una campaña que la denominamos ‘recupero de esquemas’ los chicos nacidos a partir de octubre del año 2013 que hoy tengan un promedio de 8 años y un poquito más, también pueden recibir la segunda dosis”

Cabe señalar que la primera dosis de la vacuna los niños la reciben entre los 15 y 18 meses.

Por otra parte, Lima habló sobre las vacunas contra el sarampión y la fiebre amarilla. En ese sentido indicó que se está realizando una mini campaña para que aquellas personas que no posean una dosis de esas vacunas, puedan inocularse, siempre con el objetivo de que esas enfermedades no reingresen a la Argentina.

“Brasil tiene muchos casos de sarampión y nosotros la única forma que vamos a cuidar de que no se introduzca en el país es teniendo a la población vacunada, hoy por hoy la población de mayor riesgo es la población que va de 18 a 56 años”, manifestó y detalló que está destinado justamente a esas personas que no tengan dos dosis de las vacunas virales. “Recordemos que las vacunas triple viral es para el sarampión, rubeola y paperas y la vacuna doble viral las de sarampión y rubeola. Entonces a todas las personas que no acrediten tener por lo menos dos dosis, le estamos aplicando una dosis extra suplementaria. Es muy importante porque eso va prevenir de que no haya introducción del sarampión en Argentina”.

En tanto que sobre la fiebre amarilla, indicó que los niños reciben la primera dosis de la vacuna a los 12 meses y luego a los 11 años.

“Los chicos son los únicos que pueden reciben un refuerzo a los 11 años, si un adulto se quiere aplicar la primera dosis, lo que se hace es una dosis única para toda la vida”, expresó y sentenció “necesitamos que el 100% de la población argentina tengan por lo menos una dosis de esta vacuna”.