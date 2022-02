Laumann: "Tenemos que ser amigos del fuego para poder dominarlo y no hacernos los valientes"

jueves 03 de febrero de 2022 | 12:30hs.

Ya son incontables las hectáreas que fueron consumidas por los incendios en el territorio misioneros y los bomberos ya no saben cómo solicitar a la comunidad que tome conciencia y no utilice el fuego para llevar a cabo tareas de limpieza o para alguna otra cosa.

Waldemar Laumann, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó que la situación es desesperante.

"Ya perdimos la cuenta de la cantidad de incendios que hay pero la situación está difícil, complicada, es grave. Si no tenemos la bendición de Dios entre hoy y mañana se va a complicar y muchísimo", dijo el directivo

Además comentó que más allá de los ya conocidos incendios en Salto Encantado, Puente Quemado, Picada Carril, en otros lugares de la provincia también estaban hay y de grandes magnitudes, "nosotros estamos combatiendo uno ya hace 5 días en el municipio de El Alcázar y la verdad que se torna muy difícil porque hay varios factores que influyen en esto: la ignorancia de la gente que todavía utiliza el fuego para hacer limpieza, aquellos que hacen un fogón, hoy tenemos llamadas de 200 hectáreas consumidas de monte nativo, pinos y eucaliptos, la situación es crítica.

"Apelamos a la conciencia de la gente de no hacer más fuego como herramienta de limpieza o de lo que fuera, de ninguna clase porque es una situación que se escapa de las manos. En nuestra zona no pudimos identificar a quién inició el incendio porque es en la costa del Paraná, habrá sido un pescador, alguno que andaba de paso dando vueltas, pero en otros lugares sí sabemos, tenemos evidencias también y estamos viendo cuáles son las posibilidades de que se le ponga un freno a esto", expresó.

A continuación enumeró que las llamas están arrasando en El Alcázar, Salto Encantado, San Pedro cerca de la Biosfera, Puente Quemado, Garuhapé en el límite con Aristóbulo del Valle, San Vicente, Gobernador Roca, Alem, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera, Villa Bonita, "hay varios lugares que están muy difíciles de combatir y no hay forma, son lugares inhóspitos donde no se puede llegar a pie, no pueden llegar los brigaditas, la única opción es el el ataque aéreo con agua, pero si no tenés el seguimiento en el suelo con brigaditas con agua para extinguirlo, es imposible.

"Hay asociaciones que por ahí no tienen el equipamiento todavía porque son entidades nuevas pero el problema no es la cantidad de equipamiento disponible, si no utilizarlo en forma eficiente. Tenemos que tratar de no pelearnos con el fuego, tenemos que ser amigos para poder dominarlo y no hacernos los valientes porque no nos va a perdonar ya que tiene su forma de desarrollarse", explicó.

Laumann concluyó enfatizando en la idea de que hay que mantener mucha cautela con este tema del fuego, "porque no nos va a dar una segunda opción ya que yomó un sector de montes nativos dentro de un cañadón donde nunca se hicieron obrajes y ahora el fuego está haciendo de las suyas, imposible de llegar porque hay muchos cañadones".