“Mi hermana sigue arrepentida de no haber hecho algo para ver con quién estaba”

jueves 03 de febrero de 2022 | 2:00hs.

A casi una semana de que la Policía de Misiones encontrara sin vida a la vera del río Paraná en Puerto Iguazú al peluquero paraguayo Ever Alfredo López Jiménez (48), quien fue arrojado al agua desde el vecino país con más de 30 lesiones cortantes, familiares del fallecido lograron repatriar durante el fin de semana el cuerpo para su velatorio y posterior inhumación en su natal Ciudad del Este.

Mediante la intervención del cónsul paraguayo en la Ciudad de las Cataratas, Magno Álvarez, quien realizó las gestiones diplomáticas entre ambos países y autoridades de Aduanas, la familia López Jiménez pudo despedir al trabajador, quien vivía junto a su madre en el barrio Fortín Toledo, de la citada ciudad fronteriza.

Según indicaron fuentes judiciales que intervinieron en la pesquisa a El Territorio, el expediente que se abrió en el Juzgado de Instrucción Tres local, a cargo del magistrado Martín Brites, será archivado debido a que no se encontraron elementos para comprobar que la víctima fuera ultimada en territorio misionero.

De esta manera, será la fiscalía de Ciudad del Este la que deberá investigar las circunstancias que derivaron en el cruento asesinato. Asimismo, esa causa por el momento no tiene detenidos ni indicios fuertes de sospechosos.

Según se reconstruyó hasta el momento en la pesquisa, Ever fue visto por última vez el pasado lunes 24 de enero, cerca de las 9.30 de la mañana, cuando salió de su casa ubicada sobre calle Los Abuelos del kilómetro 7 junto a un desconocido que al parecer lo fue a buscar a su casa y que se movilizaba en un vehículo color blanco.

Al no tener novedades de su paradero durante todo el día, su hermana Miriam Luz (35) decidió radicar una denuncia por desaparición de persona ante la comisaría 22 del barrio Don Bosco, de Ciudad del Este, la mañana siguiente.

En su exposición comentó que su familiar había salido a realizar un corte a domicilio, pero que no pudo reconocer quién fue el hombre que fue a buscar a Ever hasta su vivienda.

Cuatro días más tarde de la última vez que fue visto con vida, cerca de las 17 del viernes, el cuerpo del peluquero fue encontrado por una patrulla de Prefectura Naval Argentina (PNA) que realizaba patrullajes de rutina a la altura de un conocido club de pesca de Puerto Iguazú.

Inmediatamente, efectivos de la Seccional Cuarta de la Unidad Regional V retiraron el cuerpo del agua con una soga. Tenía una remera verde con rayas negras y un boxer negro.

El cadáver tenía las manos atadas y orificios en el pecho que en un principio hicieron suponer que fueron causados por armas de fuego, aunque luego la autopsia descartó esa versión.

Dolor e indignación

Impotente y con mucha bronca por el terrible final que tuvo su hermano, José Luis López Jiménez no oculta su profundo dolor.

Durante una charla con este matutino, el hombre comentó que tanto él como su familia no caen y que todo lo que viven en estos días es una verdadera pesadilla.

“No sabemos qué pasó, pero queremos que se encuentre a los culpables. Nos tomó por sorpresa porque estaba trabajando muy bien y le estaba yendo muy bien”, sostuvo José Luis.

Sobre cómo tomó conocimiento de la muerte de su hermano, el entrevistado narró: “Me mandaron un enlace de la noticia del hallazgo y tenemos parientes que viven en Misiones que también se enteraron. Después me llamó el comisario de la Seccional Cuarta de Iguazú que me avisó que habían encontrado un cuerpo en el agua, nos mandaron una foto, pero en ese momento no lo pude identificar. Estaba irreconocible”.

En relación a esto último contó que uno de los aspectos que le llamó mucho la atención es que su familiar estaba practicamente pelado, aunque aclaró que según la explicación que le dieron los forenses la caída del cabello se debió a la gran cantidad de horas que el cadáver estuvo en el agua y que es algo muy normal en este tipo de casos.

“Él tenía familia, trabajaba en su local que estaba en casa de mamá y por lo que dijo mi hermana, él se fué a cortar el cabello a domicilio. Mi hermana sigue arrepentida de no haberlo seguido o de haber hecho algo para ver con quién él estaba. Ese día que salió, ella estaba en la cocina y como siempre solía salir a cortar el cabello a domicilio, no pareció nada extraño”, agregó José Luis.

En otro tramo de la charla, el entrevistado se sinceró y reconoció: “La verdad que él no me comentó nada si es que le estaba pasando algo, porque si me hubiera contado esto no hubiera pasado. A todos nos tomó por sorpresa lo que pasó y hasta ahora no sabemos nada de lo que le pudo haber pasado”.

Por último añadió: “Aprovecho para agradecer infinitamente en nombre de toda mi familia al cónsul paraguayo que mediante su gestión pudimos repatriar el cuerpo de mi hermano. De corazón le agradezco por todo lo que hicieron”.



En cifras

4

Fueron los días que estuvo desaparecido el peluquero. Había sido visto por última vez el lunes 24 de enero, cuando salió de su casa junto a un desconocido.