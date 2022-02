Los combustibles subieron hasta un 20% en Misiones

jueves 03 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Sorpresivamente, YPF aplicó desde la medianoche de ayer un incremento en los precios de los combustibles, que permanecían congelados desde el 16 de mayo del año pasado. En este sentido, la petrolera estatal aplicó una suba del 9% en todo el país, aunque el porcentaje fue aún mayor para las gasolineras misioneras, donde el litro de súper pasó la barrera de los 100 pesos.

La decisión de la firma de bandera del país se informó a través de un comunicado poco antes de que concluya la jornada del martes. Allí expresaron que “con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro locales e internacionales, YPF realizará a partir del miércoles 2 de febrero un aumento de precios de surtidor del 9 por ciento en promedio país”. Sin embargo, el promedio de incremento en Misiones rondó entre el 13% y el 20%.

Por ejemplo, en el caso de Posadas, el litro de súper pasó a costar 106,80 pesos, cuando hasta el martes se conseguía a 93,70 pesos. Significó un incremento de 13,1 pesos en pocas horas, un 13,9% más costoso.

En el caso de Infinia (premium), el monto se elevó a 126,1 pesos, con un aumento del 17,9%, es decir, 19,2 pesos más caro. En lo que respecta al diésel 500, pasó de 87,90 a 100 pesos, con un encarecimiento de 12,10 pesos, que implicó un 13,7% de actualización. Y para la Infinia diesel, se pasó de 104,9 a 125,9 pesos, es decir, 21 pesos más, una suba del 20%.

Otras empresas de combustibles también actualizaron ayer las pizarras. Por ejemplo, en el caso de la firma Axion, los montos de nafta quedaron iguales a los de YPF, ya que el litro de súper quedó en 106,80 pesos, la premium a 126,10 pesos, el gasoil común a 100 pesos y el diesel premium, en 125,9 pesos.

En el interior provincial también aumentaron los precios, hecho que se replicó en todas las estaciones de servicio de diferentes empresas.

Por ejemplo, en Puerto Iguazú, el litro de súper pasó de 95,20 a 109 pesos, un incremento de 14,5%, muy por encima del promedio que anunció YPF.

En lo que refiere a la nafta premium, ayer se comercializaba a 128,50 pesos cuando costaba 108,90 pesos. En el caso del diésel 500, se pasó de 89,40 a 102,40 pesos, un 14,5% más caro. Y en el caso de la infinia diésel, se pasó de 107 a 128,40 pesos, es decir, se encareció un 20%. Los mismos importes se observaron en los surtidores de Jardín América, Puerto Rico, Wanda y Bernardo de Irigoyen, según pudo relevar este medio.

Por otra parte, en Iguazú entró en vigencia el control de documentación de los vehículos que van a cargar combustible, con el fin de evitar la reventa ilegal que proliferó en los últimos meses. Los controles se harán de 5 a 22.

Aumento inesperado

Desde hace tiempo, las estaciones de servicio insistían en un incremento de precios, además de solicitar una ampliación en el cupo mensual que envían las petroleras.

Pero el incremento que entró en vigencia ayer provocó sorpresas en el sector. Al respecto, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) comentó: “Realmente nos tomó por sorpresa, porque pedíamos un incremento pero no que fuera tan violento y sin previo aviso”.

Y, en esta línea, consideró que el nuevo cuadro de precios se aplica “en los primeros días del mes en los que no se está abastecido todavía, no tenemos stock y eso perjudica a las estaciones de servicio, porque no hemos recuperado el stock y reponer nos cuesta más de lo que ganamos”.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 afirmó que “nadie lo esperaba y menos de esta magnitud de una sola vez porque, además, como la gente no esperaba el aumento, tenía los tanques llenos por el faltante. Entonces, ahora una semana o estos primeros diez días las ventas caerán hasta que empiecen a necesitar nuevamente”.