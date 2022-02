En Eldorado la situación es desoladora para los feriantes

jueves 03 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Un reflejo de la sequía se ve en la feria de Eldorado, donde se nota la ausencia de los productores. “Con sólo mirar la cantidad de productores que estamos en la feria te das una idea de cómo nos está tratando la sequía”, contó César Muller, productor de Victoria. y agregó: “Somos 40 productores los que venimos y hoy hay sólo 5. Los sábados por ahí vienen un poco más, unos 12, 15, pero igual es muy poco. La mayoría no tiene nada para vender”.

César tiene una huerta de una hectárea. “En mi caso tengo un pozo profundo, pero la cantidad de agua que saco no alcanza para regar toda la huerta, ahora estamos viendo con el municipio para hacer un reservorio para juntar el agua de lluvia y poder utilizarla, pero gran parte de la producción se perdió. Las verduras de hoja casi no se produjeron; el maíz, sólo en los primeros meses. Fijate que no hay sandías, que siempre para ésta época solía haber. No se ven zapallitos de tronco, pepinos, casi nada”.

Otra productora de Santiago de Liniers, presente en la feria, contó que si bien tiene una vertiente que todavía no se secó, “es terrible la falta de agua que hay. Hasta las paltas se están secando y eso que son árboles altos, grandes. La producción de verduras de hoja es muy poca, casi nada. Llueve un poco cada tanto, pero no alcanza porque sale el sol y reseca todo de nuevo. La tierra no recupera la humedad, necesitamos lluvias más seguidas”.

“La verdad que no estábamos preparados para una sequía tan prolongada como esta”, manifestó por su parte Daniel Dos Santos, secretario de Producción local. “Es necesario realizar inversiones para apoyar al productor, que cuenten con sistemas de riego, cisternas, mediasombras. El tema es que todo parece indicar que en el futuro la situación será más o menos parecida, con épocas de lluvia y períodos de sequía extensos, y debemos estar preparados para eso”, concluyó.

Relacionadas

Verdulerías y ferias casi vacías por el déficit hídrico en chacras misioneras