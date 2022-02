Las verdulerías y ferias, semivacías por la sequía

jueves 03 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Tristeza y desolación. Apenas algunas verduras y frutas intentan devolverles la vida a las ferias francas, que están casi vacías, pues muchos productores ni siquiera asisten al no tener nada para ofrecer. Una imagen similar se ve en las verdulerías, fruterías y supermercados, donde se consigue poco y nada que venga de la chacra. El impacto de la sequía deja cada vez más consecuencias en la provincia.

Las más afectadas son las verduras de hoja, que prácticamente no se encuentran, aunque también se ve el efecto en frutas y raíces, como el jengibre, que empiezan a venir en menor tamaño. No se pierde la esperanza de que un poco de lluvia alivie la situación, pero desde el sector agrícola se advierte que las consecuencias se seguirán viendo a mediano y largo plazo.

“Es terrible el panorama con los productos de la zona, de todo lo que es hojas verdes no se consigue nada. Es lamentable: verdeo, perejil, lechuga, rúcula, acelga, toda la producción misionera se ve afectada y afecta a todos”, indicaron a El Territorio desde el comercio La Frutería, de Oberá. El local es conocido por hacer combos de ofertas y ya avisaron que todo lo que corresponde a hojas será suplantado.

En los supermercados es similar el panorama, pues reciben muy pocas reposiciones. Desde el sector aducen que no saben cuándo se regularizará y esperan un alivio por parte del clima que ayude a los productores.

Mientras tanto, los agricultores buscan la forma de paliar este escenario, con sistemas de riego y cultivos bajo cubierta, aunque no alcanza para salvar la producción. Varios ya decidieron suspender el cultivo hortícola esta temporada, apostando a cuidar lo que queda de otras plantaciones, como yerba.

Ferias vacías

Las ferias francas muestran la cara más triste: puestos vacíos, stands con escasos productos, colonos desamparados. José Villasanti, presidente de las ferias de Posadas, contó que “todos los sectores están afectados, se necesita mucha agua y estamos muy complicados. Los feriantes no están viniendo porque no tienen qué traer y es lamentable, porque esta gente vive de eso”.

“La producción de toda la semana es para venir el finde a vender y no pueden hacerlo. Es el único sostén de ellos y por eso nos preocupa”, alertó.

En Jardín América, la feria franca se realiza todos los viernes, pero por la sequía se complica la situación para los productores. Hugo Kaelin aseveró que “la sequía afectó duramente la producción de frutas y verduras, la falta de agua y calor extremo en el último mes no permitieron la producción bajo mediasombra y mucho menos sin cubierta”. El hombre contó que casi no tienen cosecha en estos momentos: choclo, zapallo, chauchas fracasaron completamente, lo único que aún sobrevive es la mandioca, “pero por falta de agua no está desarrollándose como debería”.

En la feria ofrecen productos envasados y conservas, como mermeladas y pickles, además de panificados, hasta que la producción de la chacra mejore.

Así también, la feriante Silvina Scheuerman afirmó: “Vendemos muy poco, a la feria llevo cebollita de verdeo, pepinos, zapallos y mandioca, aunque yo específicamente cuento con ricota, queso, leche y huevo”.

Y Nelson Gertel, productor jardinense, detalló que por la seca perdió el 80% de lo que había plantado. “No hay agua en las chacras, no se cuenta con casi nada y es muy triste esta situación”. Contaba con banana, mandioca, yerba y animales. “Ahora en la feria los viernes traigo algo de mandioca, leche, queso, batata, cebollitas, pepino, zapallo, envasados y panificados, lo único que esperamos es que llueva porque no sabemos qué vamos a hacer”, afirmó.

En Montecarlo, algunos productores de la feria se vieron afectados en el 100% de sus cultivos. “Tuvimos muchas pérdidas y la verdad que es lamentable. No sólo nosotros, los productores en general de la feria están siendo muy afectados”, dijo Alfredo Kraus.

Además detalló: “Se perdió mucha cebolla de verdeo, perejil, tomate, zapallito. Del zapallo cáscara dura quedó un 30% nada más, la sandía se perdió muchísimo, estamos con poca producción, viendo de empezar a sacar lo que había en malas condiciones y preparando el suelo para empezar a plantar de nuevo”.

Abandonar el cultivo

Algunos directamente abandonaros el cultivo hortícola al no poder sostener la producción. Es el caso de Kevin Morawicki, de Puerto Rico, quien indicó: “La parte hortícola la abandonamos por el momento. Afectó también a la calidad de los ananás que sobrevivieron a la helada y que salvamos con tratamientos de agua. Con la diferencia de que en invierno sobra y hasta hay exceso. Este verano el sol tan fuerte durante tantos días es demasiado, le va quemando la cáscara lentamente, aunque tapes cada fruta”.

“Lo positivo de esta adversidad es que obliga a avanzar. Con lo poco que pudimos agrandar el sistema de riego nos va a servir para llegar mejor preparados a la helada. Lo del año pasado fue demasiado improvisado y difícil. Sirvió, pero hay que mejorar”, consideró.

Mientras, Luis Bado, productor hortícola de Bernardo de Irigoyen, comentó que “la lluvia que cayó en los últimos días ayuda mucho al sector rural, se recuperan las pasturas, los animales tienen agua, pero la producción hortícola lamentablemente ya no se recupera, hay que volver a sembrar todo, porque se perdieron tanto producciones ya cultivadas como los nuevos plantines a ser trasplantados”.

“Verdeos, lechuga, acelga fueron afectados porque la sequía también se sentía en el ambiente, al no tener humedad y por más que las reguemos, las altas temperaturas hacen que se pierda rápidamente esa humedad. Hoy es como volver a empezar todo, hace unos diez años que vivo de esta producción y es la primera vez que pierdo toda la producción debido a condiciones climáticas”, cerró.

