‘Madres paralelas’, el film de Almodóvar sobre maternidades y memoria

jueves 03 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El cineasta español Pedro Almodóvar (72), que estrena hoy en algunas salas nacionales y el 18 de febrero en Netflix el filme ‘Madres paralelas’, sostuvo que con esta película busca “desactivar los bulos (falsedades) que lanza la ultraderecha sobre nuestra propia historia”.

La cinta, a través de la relación entre dos mujeres, explora las heridas aún abiertas que dejó la Guerra Civil en España.

“Hay una generación muy preocupada por el cambio climático, por si van a tener trabajo después de la universidad o por problemas de género que por fin se plantean, pero la memoria histórica no está tan presente y yo trato de llamar su atención sobre ese tema porque desgraciadamente hay un partido de ultraderecha que está intentando contar la historia a su modo y su modo es un modo franquista”, afirmó Almodóvar a Télam desde España, en el marco de una conferencia de prensa virtual.

La película

Protagonizada por Penélope Cruz (47) -que por este trabajo recibió la Copa Volpi a mejor actriz en la última edición del prestigioso Festival de Cine de Venecia- y Milena Smit (27), la cinta que en noviembre pasado cerró el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, sigue a Janis (Cruz), una fotógrafa independiente, y a la adolescente Ana (Smit), dos mujeres que coinciden en la habitación del hospital en el que van a dar a luz.

Durante el tiempo que pasan juntas, las protagonistas y futuras madres solteras comparten sus historias, miedos y arrepentimientos, y forman un estrecho y profundo vínculo que a lo largo del tiempo complejizará y cambiará sus vidas.

Desde esa premisa, Almodóvar, que en 2003 recibió un Oscar a mejor guión original por ‘Hable con ella’, también explora en el largometraje número 23 de su carrera y desde una mirada muy personal el significado de la memoria colectiva e histórica española alrededor de las consecuencias que dejó la contienda civil ocurrida entre 1936 y 1939 y la subsiguiente dictadura de Francisco Franco.

¿Por qué decidió abordar la temática de las fosas comunes de la Guerra Civil?

Es un tema muy sensible en España porque no está resuelto: 85 años después continúan enterrados en cunetas y fosas comunes más de 100.000 desaparecidos. Es la generación de los bisnietos la que está pidiendo que se abran esas fosas, es un tema muy actual desgraciadamente, sobre el que los españoles sienten de un modo muy distinto: la mitad, en la que me encuentro, sienten absoluta solidaridad y buscan resolver esta deuda de la sociedad española con esas personas que lucharon por la democracia. Pero España siempre ha sido un país dividido y hay otra parte que no piensa así y que no sólo no ha ido a ver la película, sino que este tema le resulta absolutamente incómodo y son las personas que, como dice el personaje de Milena (que tiene 27 años), “sólo sirve para vivir viejas heridas”. Yo estoy absolutamente en contra de eso, que es un razonamiento puro de la derecha, no sólo no abre ninguna herida antigua sino que la cierra porque lo que piden las familias de los desaparecidos es tener un lugar con su nombre donde poder ir a rezar o llevarle flores. No es una cuestión política, es una cuestión meramente humanitaria. De todos modos, desde que rodamos la película han habido novedades al respecto y desde julio pasado el Partido Socialista elaboró la Ley de Memoria Democrática, que está en el Parlamento (español), que establece algo inédito y es que es el Estado el que se ocupará de la apertura de las fosas, entre otras cosas.

¿La película contiene un mensaje para las nuevas generaciones?

A las nuevas generaciones no las puedo culpar de lo que ocurrió hace 85 años, pero sí hay una responsabilidad transgeneracional que se va heredando de padres a hijos y a nietos y bisnietos en la cual uno no debe ser indiferente a la historia de su país. En este momento es muy importante que la generación de Milena sepa cómo ocurrieron las cosas de verdad. De todos modos, la razón de esta película era contar la historia de estas dos maternidades, la que quiere y la que no, ambas solteras. Pero no sólo eso, en esta película trato de mujeres contemporáneas con distintas relaciones respecto al instinto maternal.