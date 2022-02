Faruk Jalaf: “Pedíamos un incremento pero no que fuera tan violento y sin previo aviso”

miércoles 02 de febrero de 2022 | 11:31hs.

Duro golpe en el bolsillo de usuarios tras el aumento de combustible que se reflejó en las estaciones de servicio en la mañana de este miércoles.

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “Realmente nos tomó por sorpresa todo, porque pedíamos un incremento pero no que fuera tan violento y sin previo aviso. Además en los primeros días del mes que no está abastecido todavía, o sea, no tenemos el stock, entonces eso perjudica a las estaciones de servicio porque no hemos recuperado el stock y reponer nos cuesta más de lo que ganamos”.

“Es decir que todo lo que trabajamos fue para perder plata, ahora tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo para poder reponer la cantidad de combustible, de haberlo hecho como si se hizo en mayo del año pasado que fue algo mucho más gradual era algo mucho más digerible porque lo iba a sentir mucho menos el cliente y menos el estacionero y hasta a las petroleras porque no iban a tener problema con los cupos ni algo similar que perjudicara el abastecimiento”, apuntó.

Jalaf remarcó que el incremento fue sorpresa para todos, “nadie lo esperaba y menos de esta magnitud de una sola vez porque además, como la gente esperaba el aumento tenía los tanques llenos por la faltante entonces ahora una semana o estos primeros 10 días las ventas caerán hasta que empiecen a necesitar nuevamente”.

“El porcentaje fue igual para todo el país nada más que en los precios pueden variar porque ya teníamos precios diferentes. Hay que recalcar que nosotros no somos formadores de precio, no podemos incidir, el precio viene marcado y lo deciden ellos”, dijo.

Por otra parte destacó que el cupo está establecido mes por mes y todavía el de este mes no llegó, “no sabemos si con este incremento se va a mantener, va a aumentar o se va a eliminar, no tenemos ni idea. Sinceramente es una situación muy complicada la de las estaciones de servicio, porque nuestro márgenes son muy pequeños y la gente no quiere creer pero nosotros ganamos entre un 8,5 a un 9,5% bruto después hay que sacar los impuestos y cuando sacas cuenta te queda un 3%”.

“Cada día nos van limitando más, pero exigen cada día más y nos exigen hasta a veces papelería demás, o sea, somos más empleados administrativos que playeros”, finalizó.