Hay cada vez más bebés contagiados e instan a embarazadas a vacunarse

Aumentaron las internaciones de embarazadas y bebés, pero no en las camas de terapia intensiva. Foto: Natalia Guerrero

Enero cerró con un dato altamente preocupante de la pandemia: la muerte de seis niños, de los cuales uno era un recién nacido. Un bebé de apenas cuatro días se convirtió el sábado en la sexta víctima pediátrica en Misiones. Se trató de la primera transmisión vertical de la enfermedad de madre a hijo en la provincia, según confirmaron desde el Ministerio de Salud Pública, en tanto ya hubo otros casos registrados en el país. A los decesos se suma otra situación: el alto porcentaje de internación de recién nacidos con cuadro de coronavirus.

Ante este escenario epidemiológico, profesionales de la salud insisten con la vacunación en embarazadas. “La última víctima fue un recién nacido, que nace de una madre no vacunada contra el Covid. Esto nos lleva a reflexionar fundamentalmente en la vacunación de la mujer embarazada, que está con evidencia de que es eficaz, genera anticuerpos, no produce efectos adversos en el feto”, señaló, en diálogo con El Territorio, Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro.

“Se ha documentado la transferencia de anticuerpos a través de la placenta y de la leche materna. Es importante que las embarazadas tengan esquema completo de vacunación”, aseveró la especialista.

Por su parte, David Halac, director del Hospital Materno Neonatal (HMN), señaló que si bien no hay suficiente evidencia científica sobre transmisión vertical de Covid-19, sostuvo que actualmente hay muchos casos de recién nacidos contagiados por su madre que es positivo.

“No tenemos tantas pruebas al respecto de transmisión vertical como sí hay del HIV o sífilis; todavía hay poca investigación porque es una patología nueva”, comentó Halac, al tiempo que agregó: “En diciembre y enero hemos notado un aumento tremendo de las internaciones, pero no en terapia intensiva. Hemos notado mayor contagio de bebés recién nacidos, pero no por transmisión vertical sino por contacto estrecho”.

Y en ese sentido explicó: “Esta última cepa es altamente contagiosa - en referencia a Omicron-, pero por suerte, hasta el momento, no hemos registrado casos graves en embarazadas. Sí vemos muchos casos en recién nacidos, producto de que la madre le contagia a su hijo recién nacido, pero no es lo mismo que transmisión vertical”

“La vacunación es fundamental, el obstetra tiene la obligación de indicar a su paciente las tres dosis con cualquiera de las vacunas que hay en Argentina”, insistió el director del HMN.

Esquema completo en embarazadas

“Es el propio Covid que produce un embarazo prematuro y problemas, en el niño que puede ocasionar la muerte. Es decir que cuando estamos vacunando a una embarazada, estamos haciendo una protección de madre e hijo, funciona como la vacuna contra la influenza” argumentó la infectóloga, Arce.

“Sabemos que el embarazo de por sí significa un momento fisiológico alterado, lleva a que los diafragmas asciendan y que la capacidad pulmonar no sea la más adecuada, por eso las gestantes en sus últimas semanas de gestación tienen una capacidad pulmonar no buena y eso hace que si adquieren la enfermedad del Covid, tengan mucho más chance de hacer formas graves o requerir asistencia respiratoria”, dijo.

“Hay estudios de tercera fase, estudios muy serios a nivel mundial, en los que realmente está corroborado que es una vacuna eficaz, por lo que no se entiende por qué no se esta indicando. Es importante que el obstetra este convencido de esto y le transmita una información clara a la embarazada. Es lamentable que recién vacunemos a los chicos cuando hay niños fallecidos, no tienen que ocurrir las cosas para que uno reaccione. Hay que creer en la ciencia y sus fundamentos”, aseveró.

Consultada sobre las recomendaciones para menores de 3 años que aun no están contemplados en el plan de vacunación, subrayó: “En los niños menores de 3 años es clave que el grupo familiar esté vacunado, sus hermanos mayores, sus padres. Sabemos que la vacuna no evita el contagio, pero disminuye la posibilidad de desarrollar formas graves, la asistencia respiratoria, y también disminuye la transmisibilidad porque disminuye la viremia, es decir, los virus que tenemos cuando hablamos o tosemos; de ahí la importancia de vacunar a la embarazada”.



Contagio vertical, en investigación

Evidencia de distintos casos en el mundo en los que el nuevo coronavirus se encontró tanto en la placenta de la madre como en el bebé y el hallazgo de anticuerpos en el recién nacido a las pocas horas del parto indican que existiría transmisión vertical de la Covid-19, había manifestado a fines del año pasado la investigadora argentina Marta Cohen, patóloga pediátrica y perinatal del Hospital Infantil de Sheffield, al norte de Inglaterra.

“Se contagian por la sangre materna que llega al bebé a través de la placenta y del cordón umbilical. Las vellosidades (en cuya superficie trofoblástica externa se ha localizado el virus) contienen sangre fetal, y es al nivel de esta cubierta de trofoblasto donde ocurre el intercambio feto-materno”, explicó la médica.

Cohen es una de las investigadoras que trabaja para determinar la prevalencia de infección por el virus Sars Cov-2 en la placenta de mujeres que dan a luz en Sheffield y sus características histológicas.

