Covid-19: Misiones arrancó el mes con elevada circulación viral

miércoles 02 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Febrero se inició ayer con 1.549 contagios de Covid-19 en Misiones. Así, con la llegada del segundo mes del año se mantiene elevada la circulación viral del coronavirus en toda la provincia.

No obstante, especialistas afirmaron en los últimos días que podría empezar a producirse una baja en la curva de notificaciones diarias en todo el país en las próximas jornadas.

Mientras, en lo que va del año se acumulan 37.869 contagios en la provincia.

En tanto, en su parte diario el Ministerio de Salud de Misiones informó que ayer hubo otras seis muertes por coronavirus, 115 en lo que va del año.

Entre los fallecidos de ayer figura un hombre de 60 años de Posadas que además de Covid-19 tenía hipertensión arterial, diabetes, era trasplantado renal y contaba con esquema de vacunación incompleto.

También murieron dos hombres de 70 años, que además de coronavirus tenían otras enfermedades y sólo uno contaba con esquema de vacunación completo. Uno de ellos era de Posadas y estaba diagnosticado con Epoc e insuficiencia renal. El otro era de San Pedro y tenía hipertensión arterial, diabetes y secuelas de un ACV.

Otra de las fallecidas tenía 71 años, era de Posadas y además de Covid-19 padecía hipertensión arterial y se había sometido a un trasplante renal. La mujer tenía aplicadas dos dosis de la vacuna.

Otro fallecido, de 88 años, además de coronavirus tenía hipertensión arterial. El paciente de Posadas presentaba esquema de vacunación incompleto.

La última de las muertes informadas ayer es la de una mujer de Puerto Iguazú de 92 años que además de Covid-19 tenía alzheimer y no estaba vacunada.

Con estos nuevos datos, la tierra colorada acumula, desde la llegada de la pandemia, 73.960 casos y 831 fallecidos. En tanto, son 57.152 las personas que se recuperaron del virus.

Asimismo, a la fecha son 15.977 los casos activos (personas cursando la enfermedad), de los cuales 226 están internados en hospitales o sanatorios.

Las localidades donde más contagios se registraron hoy son Posadas, con 765, y Eldorado, con 177. Otros 37 municipios tuvieron entre uno y 82 casos.

Panorama nacional

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 49.122 nuevos contagios de Covid-19, lo que elevó el recuento nacional a 8.427.778. De ese número, ya superaron la enfermedad 7.793.699 personas.

En tanto, los centros de salud de las provincias y la ciudad de Buenos Aires reportaron 240 muertos, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121.513.

Por otra parte, 2.864 personas cursaban ayer la enfermedad en terapia intensiva. Las camas de terapia, más allá de la patología que explique la internación del paciente, están ocupadas en un 51,1% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) ese número llega al 48,1%.

Autotest

Por otro lado, y ante las insistentes consultas, desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones volvieron a reiterar ayer que aún no se venden en la provincia los autotest de coronavirus que sí llegaron a otras zonas del país.

“En primera instancia son cinco las marcas de autotest que fueron aprobadas y con respecto al ingreso a la provincia, todavía no tenemos novedades, a nuestra provincia no han llegado y fecha definida de ingreso no hay, así como tampoco el precio, pero nos manejamos con estimaciones”, señaló Lorena Schtainer Hendrie, presidenta de la entidad, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

En tanto, la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) indicó que los precios arrancarán en los 1.650 pesos para las distintas marcas.