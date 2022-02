En zona Sur estiman que más del 60% de los yerbales perdieron sus hojas

miércoles 02 de febrero de 2022 | 4:00hs.

La continuidad del calor y la falta de lluvias sigue dando sorpresas desagradables a los productores yerbateros entre Misiones y Corrientes. Es que en recientes relevamientos se pudieron constatar que más plantas de yerba mate se fueron secando y la extrema situación podría continuar hacia febrero.

Según refirieron algunos productores entre las zonas de Apóstoles, Colonia Liebig y cercanías hay plantaciones que disminuyeron en al menos un 60% su producción de hojas. Y gran parte de esa baja se da con plantas completamente secas o en proceso de secarse y morir definitivamente. También se coincidió en que el 100% de los yerbales nuevos, algunos que incluso trataron de mantenerse con riego, se secaron.

Rubén Smichowski, productor de la zona de Colonia Liebig a pocos metros de Apóstoles, informó el daño que con asombro pudo encontrar en sus plantaciones que alcanzan unas 30 hectáreas. “Se ven muchas plantas secas, muchas muertas definitivamente y otras tal vez se puedan recuperar. Nunca antes se había visto una afectación semejante. Esto se dio fundamentalmente por las altas temperaturas, la falta de lluvias y la casi nula humedad. En otras sequías había un poco más de humedad, pero este verano fue diferente. Sin humedad las hojas prácticamente se zapecaron en las plantas, perdieron toda la savia”, relató el productor.

Remarcó que la medición de la humedad de algunos días los sorprendió. “La humedad relativa del ambiente es un factor que antes no se tenía muy en cuenta. Un valor bajo es 40%, pero hubo días donde tuvimos sólo 15% de humedad”.

En cuanto a la estimación de pérdidas el productor resumió que estima que “al menos el 60% se perdió, podría ser más casi el 70% y teniendo en cuenta un plazo de recuperación de algunas plantas de al menos seis meses. Acá en nuestra zona los productores venimos invirtiendo mucho en fertilización, incluso hemos colocado material ecológico que es más caro y ahora no vamos a poder recuperar nada de eso”, se lamentó.

“En mi caso soy productor de yerba únicamente, tengo unas 30 hectáreas y me considero un productor chico. Y me diferenció porque no es lo mismo considerar a un productor chico de 5 hectáreas, porque ese productor vive de otras actividades secundarias como pueden ser la ganadería o el tabaco”, observó y criticó en tanto que las ayudas que ofrece el Inym prioricen valores muy bajos de producción, ya que indirectamente se termina subsidiando a otras pequeñas producciones .

Con respecto a las condiciones del suelo que tienen los yerbales explicó que “al haber falta de agua, naturalmente hay una compactación, se nota por la ausencia del agua. No tiene nada que ver con el manejo del suelo. Algunos optaron por pasar rastra, porque vieron que se agrietó la tierra. Y al agrietarse evapora toda la humedad interna que puede tener. Aquí los ingenieros que trabajan con la cooperativa vieron que a un metro de profundidad había bastante humedad. Viendo eso se optó por las rastras para tapar el suelo y evitar que se evapore esa humedad interna”.

Precios y consumo

Para Smichowski la mortandad de plantas también les genera preocupación por cómo se comportará el consumo. “Tal vez hay gente que está feliz pensando que va a subir mucho los precios de la yerba. Nosotros (los productores) estamos preocupados, si sube mucho el precio puede pasar lo mismo que con la carne, la gente dejará de comprar”, analizó.

Y comentó que en su caso integra la “Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig y hemos aportado mucho para capitalizarla e ir mejorando. Hoy tenemos una buena comercialización de nuestro producto después de muchas inversiones de los socios y de una buena administración” , distinguió. z

Preocupa a productores la posible extensión de la sequía

Manfredo Seifert, Consejero de Coninagro en Misiones, explicó ayer que hay preocupación entre los productores por la extensión de la sequía en la provincia.“Cómo todo el país hace 75 días que venimos con un déficit hídrico histórico que jamás hemos vivido y esto nos lleva a que muchas de nuestras producciones entren en colapso. Hay caída de la producción como en la yerba mate que tiene también mortandad de plantas. Y esto trae también aparejado el riesgo de los incendios que afecta a todas las zonas, incluso en el monte nativo que se está secando y puede dar lugar a incendios bastante grandes”, comentó el directivo desde Montecarlo en diálogo con Radio Génesis de Buenos Aires.

Agregó que “lo que nos preocupa más es el pronóstico que hoy nos brindó el Servicio Meteorológico Nacional que ahora nos dice que se está reavivando el fenómeno de La Niña y que el déficit hídrico va a continuar en nuestra región hasta fines de abril. Esto es sumamente preocupante porque lo que no se llevó la sequía hasta ahora, lo puede hacer los próximos meses”, consideró.

La mortandad se disparó en enero y aconsejan no mover el suelo

Nelson Dalcolmo, director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) apuntó que en la zona Sur al menos un 60% de los yerbales se perdieron. Y explicó que la situación se agravó mucho desde diciembre pasado.

“De los últimos relevamientos que se habían hecho hace unas semanas, ahora hay que multiplicar por diez las pérdidas. Es un desastre, más del 60% de los yerbales se perdieron. Escuchamos que en algunas zonas llovió pero acá (en la zona Sur) no vimos una gota”, comentó en diálogo con El Territorio.

Vale aclarar que la zona Sur productora de yerba mate integra indistintamente localidades misioneras y correntinas. Y en esa región se coincidió que el golpe del clima fue contundente. “Toda la zona Sur está igual”, remarcó el referente.

Apuntó por otro lado que como recomendación piden a los productores no tocar las plantas, ni el suelo de los yerbales.

“Estamos recomendando no tocar el suelo, porque las plantas están pasando un estrés hídrico muy severo, y mover el suelo puede ser contraproducente. De igual forma no sirve regar porque las plantas necesitan muchos litros y continuidad. Estuvimos regando plantas de un año pero se terminó desistiendo porque se estaban secando igual. Las plantaciones nuevas se perdieron en un 100%”, aseguró.

Sobre la actividad que se prevé para marzo con el arranque de la cosecha gruesa y los precios del cultivo consideró que “sólo el Tata Dios sabe lo que pasará”.

Apuntó que “el precio sabemos que es evidente que va a faltar materia prima y por consiguiente tendrá que subir. Pero acá no solo hay que que pensar en el precio, sino en como mejorar la producción. Hay que armar una estrategia de cubierta verde de fertilización, un muestra de suelo y ver como se puede incentivar una recuperación de las plantaciones”, comentó en diálogo con El Territorio. z