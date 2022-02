Zeta, y el arte de cambiar cabezas

miércoles 02 de febrero de 2022 | 2:30hs.

Una declaración de principios, un juego, una apuesta arriesgada, los cambios en la cabellera se volvieron una de las formas de expresar inmensidad de sensaciones, disidencias y más, saliendose cada vez más del lugar de tabú. Para muchos, es la parte del cuerpo que más identidad otorga, que identifica pero que a la vez permite una versatilidad tentadora. Se lleva de manera distinta en cada momento de la vida, cada hito conquistado, cada duelo, cada emoción o estado de ánimo transitado.

Así el peluquero puede ser ese fiel aliado que guie el camino de encontrar la apariencia que mejor nos defina. ‘‘El peluquero es un poco psicólogo, químico, apoyo logístico”, arrancó entendiendo Alejandro ‘Zeta’ Rocha

Lejos de soñar con esta profesión, Zeta llegó un poco de casualidad pero se aferró con entusiasmo a una labor que lo desafía, lo potencia y lo enamora cada día.

El nombre artístico lo lleva también sin querer, desde niño, a raíz del apodo que le adjudicó una prima y que toda la familia rápidamente naturalizó.

Con largo camino autodidacta, cursos internacionales, prácticas en reconocidas peluquerías de distintas latitudes, Zeta lleva casi 10 años buscando sacar lo mejor de cada peinado.

‘‘Sinceramente descubrí algo que me apasiona’’, reflejó sobre la carrera que emprendió. ‘‘Esto es mi juguetería nada más que a los juguetes hay que cuidarlos mucho y que el cliente se vaya contento, se vaya bien’’, agregó al detallar que en cuanto a estilos y cambios drásticos en una persona, nada es imposible, solo es cuestión de actitud, de saber llevarlo.

De todos modos, de su reciente paso por Buenos Aires en íconos como Prana (la peluquería vanguardista y de diseño por excelencia), los talleres de L’oreal y otras, entendió que es clave el diagnóstico previo para conocer bien al cliente, entablar un diálogo, comunicar cómo es el método de trabajo, interpretar el pedido, establecer sugerencias y más.

Entre colores fantasía, mucho freestyle y tendencias disruptivas en auge, lo que más disfruta Zeta es de los cambios de look rotundos, impensados y extremos. Un antes y un después que sorprenden y que le sientan tan bien al que lo lleva, que el arte de Zeta crece en el boca en boca.

Aunque pertenece a la generación que reina en las redes sociales, el joven destaca esta fidelidad del intercambio directo frente a los filtros y las fotos de dudosa procedencia que circulan en internet.

Tras seis años en Capital Federal, el inicio de la pandemia lo encontró en su Posadas natal y terminó por empujarlo a emprender de manera local.

Hoy tiene su negocio en el centro posadeño y no da abasto de clientes. Allí, no sólo prioriza la calidad del trabajo, sino también la calidez. Son ‘todo friendly’ asumen, al explicar que así como muchos chicos de la comunidad Lgbt se sienten contenidos en ese espacio, todos son bienvenidos sin distinción.

Entendiendo que el oficio nunca es monótono, Zeta priorizó el factor social que conlleva. ‘‘Creo que esta profesión es lo mejor que me pasó en la vida. Me sacó de depresiones, de momentos oscuros, me hizo interactuar con gente cuando yo antes era más introvertido’’, postuló.

Al recordar que comenzó como asistente en la peluquería de Jorge Wells, destacó también el acompañamiento de su familia.

‘‘Mi papá, mi mamá, mis hermanos, me ven mucho más feliz mucho más alegre. Me apoyaron desde cero’’, contó.

En esa línea, si bien disfrutó su tiempo fuera de la provincia, en Chaco, Buenos Aires, Chile o Paraguay, aprendió a valorar más la afectuosa idiosincracia misionera.

‘‘Extrañé muchísimo a mi tierra, a mi gente que es muy diferente a la de otro lado, muy educada, aunque a veces no nos valoren tanto’’, consignó quien hoy se considera profeta en su propia tierra.

Con amabilidad, empatía y la humildad que otorga el trabajo arduo, Zeta ansía seguir desestructurando cabezas y entre los desafíos próximos enumera comenzar a enseñar las técnicas que fue adquiriendo.

‘‘Tengo ganas de seguir despertandome acá hasta el día que me lleve Dios y es como decir: ‘wow, ¿con qué voy a jugar hoy? ¿qué voy a hacer, qué colores voy a inventar?’, resumió su presente con el ánimo siempre arriba y buscando superarse día a día.