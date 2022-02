Balón intragástrico: otra alternativa que ayuda a bajar de peso

martes 01 de febrero de 2022 | 14:05hs.

Con la afirmación de que no existen los milagros en relación a la pérdida de peso, la médica gastroenteróloga Giovanna Porfilio Gularte explicó cómo funciona el novedoso balón intragástrico, que ya está disponible en Posadas. Se trata de una alternativa que ayuda en el proceso de cambios de hábitos y de mejora en la alimentación que puede recomendarse a pacientes con sobrepeso y obesidad.

“El mecanismo que tiene el balón intragástrico para descender peso es el de provocar sensación de saciedad. Estimula unos mecanorreceptores que se encuentran en el techo gástrico y provoca esa sensación de saciedad, es decir, el paciente no tiene apetito y se llena con porciones chicas de comida recomendada por la nutricionista que forma parte de nuestro equipo multidisciplinario”, explicó la gastroenteróloga especialista en endoscopía intervencionista.

En sólo una mañana, Porfilio Gularte recibió quince consultas sobre el balón intragástrico y a todos los pacientes se les explicó que aunque esta herramienta logre que una persona se sienta “llena”, el objetivo primordial es que ayuda a adquirir los cambios de hábitos alimentarios que permitan continuar con el peso logrado después de la extracción del balón, incorporando un cambio de mentalidad, de alimentación y ejercicios diarios.

Es por ello que aquellos que recurran al balón gástrico deberán asistir a las consultas con otros especialistas además de la gastroenteróloga (nutricionista, psicóloga, psiquiatra, dermatólogo, endocrinólogo, entre otros que forman parte del equipo).

“Lo primero que hacemos es estadificar al paciente y renombrarlo, si es que tiene un sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Las indicaciones del balón son sobrepeso y obesidad tipo 1 para llegar a su peso ideal y en obesidad mórbida muchas veces se utiliza para que el paciente pierda 30 o 40 kilos para poder ingresar a una cirugía bariátrica”, explicó Gularte, que es especialista en endoscopia intervencionista- endoscopia terapéutica de avanzada y viene capacitándose hace varios años en el extranjero en cirugía del tercer espacio, cirugía endoscópica biliopancratica y endobariatrica endoscópica.



Un mejor resultado

La característica principal del balón intragástrico es que es reajustable, eso se diferencia del utilizado hasta el momento que no era reajustable y duraba seis meses.

En este sentido, la gastroenteróloga explicó cómo se produce la pérdida de peso con el balón colocado dentro del estómago: “En la curva de pérdida de peso, a los seis meses aproximadamente es donde el paciente se estanca y no pierde más peso. Lo bueno es que ahora tenemos la oportunidad de ingresar con el endoscopio y aumentar el tamaño del balón y entonces el paciente nuevamente tiene la sensación de saciedad y de llenarse con pocas porciones, y es así como la curva de pérdida de peso sigue en aumento y no queda en meseta”.

Es posible que los pacientes con determinados problemas de salud no sean aptos para la implantación del balón gástrico ajustable. La decisión de someterse a un tratamiento con balón gástrico debe tomarse habiendo consultado previamente con el médico. Quienes estén interesados en saber más pueden acercarse al instituto Simes (secretaria Cecilia) o al IOT (secretaria Gabriela) y agendar un turno para su evaluación.

Tip para incorporar

En lo que respecta a la pérdida de peso, está claro que lo ideal es comer pequeñas cantidades para adelgazar. Elegir un plato de comida más pequeño puede ayudar a mantenerse sano y, con el tiempo, sentirse menos tentado a darse atracones.