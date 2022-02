Indican que la cirugía con láser es ideal para tratar a las várices

martes 01 de febrero de 2022 | 14:01hs.

Con el correr del tiempo el prejuicio con respecto al láser para tratar varices cambió. Hoy ya no se habla a grandes cortes grandes cirujanos , al contrario, en várices, cuando menos cortes se realicen son mejores los resultados. Se realizan punciones y se soluciona la patología desde adentro de la vena.

Para mayor exactitud se debe utilizar un equipo de ecodoppler vascular y así evitar que se esté punzando en varias oportunidades a esa vena enferma.

En la cirugía láser, por medio de un equipo, donde va conectada una fibra láser que emite una luz en el interior de la vena a tratar y va sellándola. El médico va dirigiendo la cirugía por medio de otro equipo vascular ecodoppler y ve el recorrido a tratar. Estos dos equipos son indispensable para la cirugía, se complementan.

Sin el ecodoppler y sin equipo láser no se puede realizar la cirugía en forma exacta. Este procedimiento se realiza en quirófano ya que no deja de ser una cirugía, por lo tanto deben tomarse todo los recaudos. “El paciente que se opera a la mañana se puede ir la tarde o a las horas, según la magnitud de las várices”, indicó el médico Román Landi.

Con el láser se trata en forma selectiva a la vena enferma, así que el paciente tiene menos días de reposo laboral y reanuda su vida cotidiana mucho mas rápido que con una cirugía con grandes inficiones y hematomas. El láser ya esta instalado para siempre en los tratamiento para varices y dejó atrás a la cirugía convencional abierta. Además también se realizan métodos con inyecciones con líquidos nuevos.