Consejos para entrenar en verano sin complicaciones

martes 01 de febrero de 2022 | 13:52hs.

Hacer ejercicio al menos tres veces a la semana es muy importante para mantenerse saludable y evitar el aumento de peso pero, debido a las altas temperaturas hay que tener ciertos recaudos para evitar sufrir golpes de calor.

En este sentido, el gastroenterólogo y deportologo Horacio Melo indicó que el mejor horario para realizar ejercicio es bien temprano o después de las siete de la tarde.

“Quienes vayan a hacer deporte o salgan a caminar bien temprano no tienen que hacerlo en ayunas, se puede comer una banana o algo dulce para no entrar en hiploglucemia. También se debe consumir bebidas que tengan azúcar, natural, como un jugo de frutas, pero hay que tomar líquidos sin azúcar agregada”.

Debido a la rutina diaria y a que muchos trabajan durante largas horas, es difícil para algunas personas encontrar un horario apto para hacer sus actividades deportivas y muchos deben salir en el horario de la siesta.

Para ellos, Melo recomienda mantenerse hidratados.

“Si hay gente que puede hacer ejercicio sólo a la siesta, entonces que no almuerce y se tome un licuado de frutas y salga a caminar. Para ellos debe mojarse la cabeza, ponerse una gorra húmeda y salir con musculosa clara, también llevar botellita de agu”".

Todo esto es para evitar un desenlace que podría ser fatal. “Las personas que salen con ropa oscura o abrigadas empiezan a subir la temperatura del cuerpo, pueden tener mareos, perder el conocimiento tener una arritmia y hasta perder la vida", cerró el médico.