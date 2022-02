Las Ferias Francas sufren el golpe de la sequía

martes 01 de febrero de 2022 | 11:58hs.

La sequía sigue su curso en Misiones y los productores esperan por las lluvias para poder salvar parte de su cosecha. Muchos son los productores que sufren esta situación histórica, entre ellos los feriantes quienes en su mayoría viven con las ventas de los fines de semana.

En ese sentido, José Villasanti, Presidente de Ferias Francas, indicó que en las ferias se ven puestos vacíos y que algunos productos han aumentado el precio por la escasez, de todos modos destacó que económicamente y por calidad conviene comprar a productores.

“A pesar de todo esta situación estamos peleándola, es un panorama generalizado en la provincia, todos los sectores que hacen producción están complicados, los tealeros, yerbateros, tabacaleros y los feriantes que hacen horticultura algo en lo cual se necesita mucha agua. Se hace muy complicado la situación porque los feriantes no vienen por falta de mercadería y lo lamentable es que ellos viven de esto, es preocupante porque la están pasando mal”, indicó Villasanti en Acá te lo Contamos por la 100.7.

Debido a la situación y como para paliar un poco, el gobierno provincial lanzó un línea de créditos, para que los productores puedan comprar insumos para riego, entre otras cosas.

“Ojala que los colonos accedan a esto que es una ayuda del gobierno por la emergencia agropecuaria. Nosotros nos encontramos trabajando junto a los productores para facilitar los trámites, sobre todo la inscripción al monotributo, que es uno de los requisitos fundamentales para acceder al crédito”, señaló y recalcó “hay productores humildes que viven de la producción de toda la semana y en este momento el problema es el agua, el gran faltante de agua, si no hay agua, no hay vida y no hay producción. En Aurora los productores de lácteos deben estar preocupadísimos porque no hay forraje, no hay pasto, no hay agua y se mueren los animales”.

Por otra parte, Villasanti se refirió al costo de los productos, sobre todo el de las hojas verdes que es el gran faltante en estos tiempos.

“Y los pocos productos que hay sufrieron un aumento en el precio. Pero de todas formas creo que a pesar de todo esto tenemos mejores precios que en las verdulerías de los supermercados, donde un mazo de acelga cuesta 200 pesos y ese mismo mazo en la feria cuesta 50 y está fresquita. Lo mismo que el perejil, los productores venden tres mazos por 50 pesos y en una verdulería, un mazo sale ese costo”.

Además explicó que esta es una situación extraordinaria “los feriantes están pasando un mal momento por el clima, no por otra cosa. En otra situación el productor estaría produciendo a gran escala y no habría escases de verduras, los precios seguirían buenos pero este momento es crítica la situación. Esperamos que lleguen las lluvias y así aliviar un poco la situación de los colonos” cerró.