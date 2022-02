Estos son los estrenos de series y películas que llegan a Netflix en febrero de 2022

martes 01 de febrero de 2022 | 11:59hs.

El segundo mes del año fue muy esperado por los fanáticos de la plataforma digital ya que se amplia el catálogo con los regresos de series como Toy Boy, Educar a un superhéroe, Oscuro deseo, (Des) encanto y la nueva serie del universo Vikingos.

Esto en cuanto a series, pero si hablamos de películas entre las más destacadas encontramos el último filme de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, la secuela de La matanza de Texas y la adaptación de la novela de Ariana Godoy A través de mi ventana, esta última se estrena el próximo viernes 4 de febrero, es protagonizada por Clara Galle y Julio Peña, cabe destacar que días después de lanzarse el tráiler oficial el adelanto de esta película fue furor en las redes sociales y se convirtió en uno de los estrenos más esperados del mes.

Series

Entre las más relevantes también encontramos ¿Quién es Anna?, lo nuevo de la reconocida showrunner Shonda Rhimes (Scandal, Anatomía de Grey) para Netflix. Una producción que llega junto a Como peces dorados, ¡La serie de Cuphead! y el lanzamiento de Sapere Aude. A continuación te dejamos una lista con las series que se van a estrenar durante el mes de febrero.

Educar a un superhéroe 2T (1 de febrero)

El aprendiz (1 de febrero)

La casa de muñecas de Gabby 4T (1 de febrero)

Oscuro deseo 2T (2 de febrero)

Meateater: Caza y cocina 10T (2 de febrero)

Murderville (3 de febrero)

Kid Cosmic 3T (3 de febrero)

En busca de Ola (3 de febrero)

Dulces Magnolias 2T (4 de febrero)

Love is Blind Japón (8 de febrero)

Ms. Pat: Y’all Wanna Hear Something Crazy? (8 de febrero)

(Des)encanto-Parte 4 (9 de febrero)

Only Jokes Allowed (9 de febrero)

Se venden ideas (9 de febrero)

A la caza del asesino 2T (9 de febrero)

Hasta que la vida nos separe (10 de febrero)

Toy Boy 2T (11 de febrero)

El amor es ciego 2T (11 de febrero)

¿Quién es Anna? (11 de febrero)

Forecasting Love and Weather (12 de febrero)

Twenty Five Twenty One (12 de febrero)

Como peces dorados (14 de febrero)

Fidelidad (14 de febrero)

Ridley Jones: La guardiana del museo (15 de febrero)

Cielo Grande (16 de febrero)

Swap Shop: Mercadillo radiofónico 2T (16 de febrero)

jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (16 de febrero)

El joven Wallander 2T (17 de febrero)

Keeping Up with the Kardashians 9T y 10T (17 de febrero)

Mo Gilligan: There’s Mo to Life (17 de febrero)

¡La serie de Cuphead! (18 de febrero)

Space Force 2T (18 de febrero)

Alguien está mintiendo (18 de febrero)

Bubba Wallace: Un piloto de raza (22 de febrero)

Cat Burglar (22 de febrero)

Vikingos: Valhalla (25 de febrero)

Tribunal de menores (25 de febrero)

Merlí. Sapere Aude (25 de febrero)

De vuelta a los 15 (25 de febrero)

Películas

Además de los importantes estrenos de A través de mi ventana y Madres paralelas, Netflix también contará este mes con el lanzamiento de los documentales El timador de Tinder y Caída en picado: El caso Boeing, ascí como con la secuela de Tall Girl y otros estrenos que te los describimos a continuación.

Noche de fuego (1 de febrero)

El timador de Tinder (2 de febrero)

A través de mi ventana (4 de febrero)

Un bucle sin fin (4 de febrero)

Kanna y los dioses de octubre (8 de febrero)

El privilegio (9 de febrero)

Anne+: La película (11 de febrero)

Amarrados al amor (11 de febrero)

Tall Girl 2 (11 de febrero)

BigBug (11 de febrero)

Love Tactics (11 de febrero)

Perdona nuestras ofensas (17 de febrero)

Erax (17 de febrero)

Disparo al corazón (17 de febrero)

Venganza a golpes (17 de febrero)

Madres paralelas (18 de febrero)

Caída en picado: El caso Boeing (18 de febrero)

La matanza de Texas (18 de febrero)

Rabbids, la invasión: Especial Misión a Marte (18 de febrero)

Tyler Perry's A Madea Homecoming (25 de febrero)

Estas son las producciones audiovisuales lanzará Netflix durante el mes de febrero para que sus fanáticos sigan disfrutando.