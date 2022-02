Denunció al Samic de Iguazú tras la muerte de su hijo

martes 01 de febrero de 2022 | 8:21hs.

Se registró ayer, en la Comisaría Cuarta de policía de la UR-V de Puerto Iguazú, una denuncia al Samic de la localidad, por abandono de persona y mala praxis tras la muerte de César Cardozo registrada el pasado 29 de enero. Los familiares denuncian que no atendieron al joven, que sufría de retraso madurativo, por un problema intestinal que le provocó la muerte. Por su parte desde la Dirección del Hospital indicaron que el hombre falleció por neumonía a causa de Covid-19.

La familia, tanto Marta Lemos y Ramona, madre y hermana de César, hicieron pública la situación a través de posteos en Facebook tras hacer la denuncia correspondiente. Esperan que la justicia actúe, secuestre la historia clínica del joven fallecido, exhumen el cuerpo y procedan a una autopsia para determinar la causa de la muerte. El joven tenía dos dosis de la vacuna la última fue aplicada el 15 de enero del 2022.

La familia detalla en la denuncia que el domingo 23 acudieron a la guardia del Samic ‘Marta Teodora Schwarz’ porque presentaba síntomas gripales fuertes, en el lugar fueron atendidos por un médico de nacionalidad brasileña, del cual desconocen el nombre, este solicitó un hisopado que resultó negativo, pero el médico determino que tenía neumonía, es por ello que no lo internaron en el sector covid del nosocomio.

“El miércoles nos dicen que sería dado de alta porque ya estaba sin respirador y recuperado, pero no fue así, el miércoles por la tarde se le empieza a hinchar la panza y las piernas. Los médicos solamente le ponían remedios que no sabemos qué eran y seguían sin hacerle ningún estudio. El viernes a las 11, llamo a la dirección del hospital sin tener respuesta; le mando un mensaje a la doctora Matkoski diciéndole que haría público el abandono y maltrato del hospital, a lo que ella me contesta que se ocuparía de ver la situación” contó la hermana del joven

Según el testimonio de los familiares, tras el reclamo el joven fue sometido a una tomografía y un médico cirujano manifestó que estaba hinchado porque tenía gases y que le harían un enema para ver si tenía algo obstruyendo los intestinos.

El muchacho fallece en la madrugada del sábado. “Nos dijeron que falleció de Covid, mintieron en la historia clínica que tenían estudios que él era positivo”.

La familia manifiesta que los dos hisopados dieron negativos y exigen saber que ocurrió con César y si realmente fue una muerte que se podía evitar.

Por su parte, desde el hospital local indicaron que la causa de la muerte fue neumonía por Covid-19 y que el paciente tenía comorbilidades como diabetes, epilepsia y retraso madurativo con una sola dosis de la vacuna.