La ley del ex

martes 01 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Oberá Tenis Club (OTC) perdió anoche como local por 90 a 85 ante Riachuelo de La Rioja, por una nueva fecha de la zona Única del a Liga Nacional de básquet temporada 2021/22. La definición se dio en suplementario tras igualar en 78 en tiempo reglamentario.



Con este resultado, el representante de la Tierra Colorada ostenta un record de 11 triunfos y 10 derrotas.



En la continuidad de la competencia, volverá a jugar recién dentro de ocho días -9 de febrero- cuando visite a Hispano. En tanto, el 11 se medirá con Platense en Vicente López.



Anoche en el local se lucieron Melvin Johnson con 26 puntos y Clint Robinson con 20. En la visita fue clave el ex OTC Rodrigo Sánchez, con 15 puntos y 10 rebotes.



En el inicio del partido el Celeste salió muy concentrado y tuvo gran efectividad. El jamaiquino Clint Robinson desniveló en la pintura y Martín Fernández fue la principal carta ofensiva del perímetro.



El dueño de casa fue intenso en defensa, tuvo fluidez en ataque y literalmente borró al rival, que cayó en el desconcierto, se mostró errático y nervioso.



El anfitrión supo aprovechar las falencias del rival y sacó una primera ventaja de 11-0.



A la buena conducción de Nicolás De Los Santos, promediando la etapa se acopló la experiencia de Jonatan Treise para acentuar la ventaja que llegó a ser de 22 (30-8).



Del otro lado, ni la experiencia de Selem Safar en la base alcanzó para recomponer el andar de la visita, como tampoco la talla del inoxidable Martín Leiva en la pintura.



OTC dominó todos los aspectos del juego y se quedó con el primer cuarto por 30 a 10, una diferencia impensada en la previa.



Cambio de roles

Pero en la continuidad se invirtieron los roles, el DT Daniel Farebello encontró respuestas en el banco y Riachuelo cambió su imagen. El Celeste se quedó sin ideas y la visita metió un parcial de 9-0 para confirmar que seguía en partido.



Tras el descanso largo Safar asumió su rol y guio a su equipo, bien respaldado por el norteamericano Ricks desde el perímetro.



Robinson y Johnson sostuvieron las esperanzas de OTC, más un buen pasaje de Treise para sostener una leve ventaja de cara al cierre.



En el último cuarto el local arrancó metido, con Johnson como faro ofensivo, pero del otro lado Safar y Alessio se combinaron para enderezar la nave y pasar por primera vez al frente.



Con 30 segundos por jugar estaban empatados en 76 y OTC tenía la pelota, pero De Los Santos se equivocó y en la réplica Rodrigo Sánchez se tomó en serio la ley del ex. Parecía que lo ganaba la visita, pero con tres segundos y fracción el dueño de casa dispuso de la última bola, Johnson atacó la zona y no decepcionó: anotó, empató en 78 y le dio otra vida a su equipo.



En el suplementario la visita sacó a relucir la jerarquía de sus referentes y sumó su cuatro triunfo consecutivo.