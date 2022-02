Llovió apenas el 30% de lo esperado y en febrero seguirá caluroso y seco

martes 01 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El primer mes del año fue récord en todos los sentidos. Elevadas temperaturas, extensa ola de calor y registros históricos de marcas térmicas entre otros datos que dejó enero. Por ejemplo, el lunes 24 Posadas rompió su récord histórico con una sensación térmica que llegó a los 47,7° tras dos semanas con números que superaron los 40º y jornadas sofocantes, en que las temperaturas seguían altas incluso durante la noche.



Otro dato que miran los meteorólogos, productores rurales y la sociedad en general es el de las precipitaciones, que estuvieron muy por debajo de lo esperado dada la intensificación del fenómeno de La Niña.



Para tener un ejemplo, las estaciones pluviométricas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que se encuentran en Posadas y Puerto Iguazú dieron cuenta de esta falta. En Posadas, durante este enero se esperaban 167,2 milímetros de precipitaciones pero cayeron apenas 60, lo que significa que llovió el 36% de lo esperado. En Iguazú, por su parte, el mes pasado debían caer 177,7 milímetros, pero llovieron sólo 55, es decir, apenas se superó el 30% de agua de lo que se estimaba.



Esto generó y potenció una fuerte crisis en el sector agropecuario de la provincia. También trajo problemas para captar y distribuir agua potable en la mayoría de los municipios e incendios que arrasaron con varios cientos de hectáreas de bosque nativo.



Similar

Para febrero las posibilidades de que la situación se revierta no son muchas, pero al menos podría haber un poco más de precipitaciones.



“Las condiciones climáticas van a ser similares porque existe un solo patrón climático reinando que es La Niña y los domos de calor”, señaló a El Territorio Favio Cabello, titular de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad).



Al hablar de “domo de calor” Cabello hace referencia a las ondas de alta presión estática que actúan como la tapa de una olla y se posan sobre la región, impidiendo el paso de las bajas presiones o frentes de tormentas.



Estas áreas permanecen durante días o incluso semanas, atrapando aire muy caliente y desviando o disipando las lluvias de la zona.



“Entonces, la probabilidad de que febrero tenga temperaturas por encima de lo normal es altísima, mayor al 60%, y las chances de que llueva menos de lo normal también es muy alta, mayor al 60%. Por lo tanto, en este segundo mes del año, si bien las temperaturas máximas y mínimas suelen comportarse más bajas que en enero, esperamos que sea caluroso y con precipitaciones que al final del mes van a ser deficitarias”, explicó.



En febrero deberían llover 180 milímetros según los registros históricos, pero lloverá 100 milímetros o menos, estimó y sostuvo que el fenómeno de La Niña seguirá al menos hasta marzo inclusive.



“De todas maneras, chaparrones vamos a tener, la sequía no va a ser tan impresionante como en enero, pero las condiciones no van a mejorar en febrero tampoco”, dijo.



Por su lado, Daniel Fernández Catá, a cargo de la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de Misiones, contó: “En principio, varios modelos de pronósticos nos indican que las lluvias continuarán por debajo de lo normal para este mes en Misiones, pero tenemos a la vista dos tormentas. Una entre el 3 y el 6 de febrero y otra entre el 11 y el 15 de febrero, que nos permiten ser más optimistas y decir que podríamos llegar a tener un mes más normal en cuanto a precipitaciones”.



Respecto a los incendios, Alerta Temprana insiste en la prohibición de iniciar quemas y pide a la población que llame al 911 si ve algún foco de fuego.



Ayer los departamentos Capital, Candelaria, Apóstoles, Concepción y San Javier estaban en riesgo “extremo” de que se generen incendios. Más aún teniendo en cuenta que la zona Sur de Misiones fue la menos favorecida con las lluvias de la semana pasada.



Por su lado, los departamentos de Leandro N. Alem, Oberá, San Ignacio, Libertador General San Martín, Cainguás, 25 de Mayo, Montecarlo, Guaraní y Eldorado tenían ayer un riesgo “muy alto”.



En los departamentos de San Pedro e Iguazú el riesgo era “alto” y “moderado” en General Manuel Belgrano.



Pronóstico

Respecto al tiempo, hoy comienza febrero con un área de alta presión que influye para que continúen estables las condiciones meteorológicas y el cielo esté despejado durante la mañana. La zona Norte puede tener algo de nubosidad a la tarde. El ambiente será muy caluroso en toda la provincia y precipitaciones no se esperan.



La temperatura mínima en zona Sur será de 24º y la máxima de 38° con igual sensación térmica. En la zona Centro la mínima será de 22º y la máxima de 37º y en el Norte habrá 23º de mínima y 37º de máxima.



Mañana será una jornada con sol y en la que empezará a aumentar la nubosidad en Misiones. Se espera otra jornada de elevadas temperaturas y sin lluvias.



La temperatura mínima en zona Sur será de 27º y la máxima de 38º, en la zona Centro la mínima rondará los 24º y la máxima los 37º. En zona Norte habrá 24º de mínima y 36º de máxima.



Se espera que el tiempo desmejore desde el jueves.

Torbellinos de viento y polvo

La falta de lluvias hace que el polvo sea visto como parte del escenario diario. En este sentido, ayer se viralizaron imágenes de un torbellino de tierra que fue captado en el barrio Itaembé Guazú, de Posadas.



Al respecto, Favio Cabello de la Opad, contó: “El torbellino de polvo no es un tornado, es un fenómeno que no provoca mayores daños. Es más, una persona se puede meter en el torbellino de polvo y no le hace nada”.



También explicó que estos fenómenos pueden tener varios metros de altitud.



“Hay algunos bien desarrollados que suelen tener varios cientos de metros de altura, otros son más pequeños”, dijo y comentó por qué se generan.



“Se producen por una diferencia de temperatura en la superficie terrestre. Por lo general, se generan sobre los caminos de tierra o en los pavimentos donde se produce un violento ascenso del aire caliente y eso es sustituido por el aire más fresco que está en el pasto, en las plazas, entonces esa violencia del movimiento de aire provoca un remolino que se llama torbellino de polvo bien o poco desarrollado, dependiendo del tamaño, es algo normal”, finalizó.

En cifras

180En febrero tendrían que llover 180 milímetros, pero según la Opad lloverá 100 milímetros o menos, debido a la presencia del fenómeno de La Niña.