El turismo despegó a niveles superiores al 2020 y esperan un febrero fructuoso

martes 01 de febrero de 2022 | 6:04hs.

El turismo sigue siendo uno de los sectores con mayor mejoría de los últimos meses, generando empleo e ingresos genuinos a la provincia. Enero fue una muestra de ello, superando valores prepandémicos y posicionando el destino como uno de los más elegidos para veranear. Por eso, la primera quincena de febrero se espera sea igual de fructífera para los emprendedores del rubro.



De acuerdo a los números oficiales, Misiones tuvo en el primer mes del año una ocupación general del 86 por ciento. Según lo informó el ministro de Turismo, José María Arrúa, hubo “altos niveles de arribos y ocupación”, mientras detalló que Iguazú estuvo en un 90% y Posadas en un 82%. También ponderó las estadías más prolongadas, “algunas incluso superiores a 7 noches”, lo que -manifestó- generó un impacto económico superior a los 2.590 millones de pesos.



“La actividad turística de Misiones cierra un excelente mes de enero. La tierra colorada transformó su curva de selva en un gran corredor turístico, de un extremo a otro de la provincia. Un destino activo, innovador y seguro para vivir este verano”, exclamó a través de su cuenta de Twitter.



Tanto Puerto Iguazú como el Moconá continúan siendo las predilectas, en este último caso cerrando el mes muy conformes, con un promedio del 93 por ciento de ocupación hotelera, según contó a El Territorio el director de Turismo local, Víctor Motta.



Números en alza

Además de los destinos más conocidos de Misiones, este verano se destacó por la variedad de oferta que tuvo la provincia y fueron recibidas con importante aceptación. Oberá tuvo un 91 por ciento de ocupación, Posadas un 81 por ciento, San Ignacio un 93 por ciento y Aristóbulo del Valle un 81 por ciento, por mencionar sólo algunos de los números que se manejan de manera oficial.



En este sentido, Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo provincial, expresó que “hay muchos municipios que por ahí no están incorporados en el sistema estadístico por cuestiones de muestra, pero también estuvieron por arriba del 80%. Además se mantuvo el nivel de pernocte en 4,9 noches y casi 5 noches, en función de un gasto turístico diario que nosotros lo calculamos en 2.892 pesos”.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, adujo que la segunda quincena de enero fue igual de buena que la primera, superando al año 2020, previo a la pandemia, que había sido una buena temporada. Además, consideró que febrero será igual de beneficioso.



“La gente empezó a salir y la verdad que todos los lugares están con ocupaciones importantísimas, desde el camping más pequeño hasta el complejo más grande. Empiezan a marcar cierta presencia las diferentes fiestas populares que hubo en enero, y en febrero todos los fines de semana vamos a estar hablando de eventos que en muchos casos es la forma que tiene el municipio de incorporarse a la oferta turística”, apuntó.



Respecto al origen de los visitantes, remarcó que el gran mercado misionero es Buenos Aires y Córdoba, pero también se está viendo un importante flujo proveniente de provincias del Litoral, como Corrientes, Chaco y Entre Ríos.



Febrero con expectativas

El Moconá sigue posicionándose como destino elegido y enero no fue la excepción. Desde allí, Motta aseveró que se espera que la primera quincena de enero sea muy importante en cuanto a concurrencia.



“El 11,12 y 13 tenemos la Fiesta Nacional de las Esencias y Provincial de la Citronella, así que habrá muchas actividades –como senderismo– para realizar”, explicó el director de Turismo local.



Y argumentó que “enero fue muy importante para los emprendedores y el sector comercio, ha sido un mes muy interesante con muchos visitantes, principalmente de la provincia del Chaco, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos así que esperamos que febrero se comporte de la misma manera”.



Asimismo, Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), dijo que “los números de enero están cerrando muy bien, con más de 140 mil visitantes al Parque Nacional Iguazú, un promedio de 4.000 visitantes por día, es increíble”.



“Estamos felices, porque el turismo nacional nuevamente ha respondido al destino Iguazú y estamos contentos también por el trabajo que hemos desarrollado junto al sector privado y junto al Ministerio de Turismo de la Provincia para que esto se dé así y podamos cerrar un enero realmente excelente”, afirmó.



Sobre los alojamientos, dijo que lo que respecta a “cabañas y hoteles de 3 y 4 estrellas, son los que registran una mayor ocupación, y un poquito menos los hoteles de 5 estrellas. Esto demuestra que si bien hay demanda para cada una de estas ofertas, el que tiene menor precio es el más elegido por el turista”.



También destacó el aumento de tiempo en la estadía.



En referencia a febrero, contó que se tienen muy buenas expectativas, “y también ponemos el foco en lo que va a hacer marzo, abril, mayo, en el desarrollo de ofertas para que en esas fechas también tengamos visitantes”.



Para ello, dijo que también ayudan los vuelos. “Estamos entre siete y diez vuelos de acuerdo al día de la semana y a diferentes destinos como Salta, Rosario, Tucumán, que no se tenían antes de la pandemia, además de Buenos Aires y Córdoba. Se va a ir aumentando a medida que vaya creciendo también la demanda hacia el destino, eso es lo que esperan las compañías aéreas y nosotros estamos acompañando”, señaló.

Los Saltos del Tabay, con cifras positivas

Uno de los destinos que en verano es muy concurrido son los Saltos del Tabay. Julia Imbarrato, directora de cultura y turismo de Jardín América dijo al respecto que “el primer mes del año fue muy positivo para la economía de toda la provincia. El Parque Municipal Saltos del Tabay es el mayor captador de interés para quienes recorren la ruta 12, estableciéndose como parada obligatoria en medio del trayecto Posadas e Iguazú y también como portal a la región de saltos y cascadas por ruta provincial”.



Además, expresó: “La infraestructura que ofrece es uno de sus mayores fortalezas, con acceso pavimentado e iluminado. Esto permite que la economía de toda la ciudad se beneficie en todos los rubros desde alojamiento y gastronomía como a todos los demás comercios. En general la ocupación de camas estuvo alrededor del 80%, llegando a colmar su totalidad a fines de la primer quincena. El 99% de los visitantes fue de origen nacional, ingresando desde todos los puntos cardinales como las provincias de Santa Cruz, Salta Jujuy, Chaco y Corrientes”.